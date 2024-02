Najbolj fotogeničen je London: ni pa edini, ki je fotogeničen

Ko izbiramo destinacijo za dopust ali krajši pobeg, se odločamo na podlagi različnih kriterijev. Nekateri želijo uživati v neokrnjeni naravi, drugi nakupovati, tretji uživati v lokalni kulinariki, vedno več pa je tudi nadobudnih fotografov, ki bi oddih radi izkoristili za piljenje tovrstnih veščin ali se domov zgolj vrnili s kupom dih jemajočih posnetkov.

Med mesti v naši bližini, ki veljajo za najbolj fotogenična, prednjači London. Pohvali se lahko namreč s kopico znamenitosti, na svoj račun pa bodo prišli tudi tisti, ki želijo fotografirati stare ulice, arhitekturo in naravo. Vse od omenjenega ponujata tudi Pariz in Rim, tisti, ki bi radi v svoje objektive ujeli arhitekturne čudeže, pa se lahko odpravijo še v Firence.

Pozabiti seveda ne smemo na Benetke, ki so s svojimi kanali in gondolami prava paša za oči in tako kraj, kjer je težko posneti slabo fotografijo. Le bolj zgodaj bo treba na delo, če želimo posnetek, na katerem ne bo mrgolelo ljudi. Na seznamu najbolj fotogeničnih evropskih mest, ki ga je sestavila skupina ljubiteljskih in profesionalnih fotografov, najdemo še Amsterdam, Prago, Varšavo, Berlin, Dubrovnik in Sevillo.