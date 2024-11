Način Zelenski: Poglejte, kako jih vojska nasilno odpelje s koncertov, porok ... (VIDEO)

Ukrajina ima v zadnjih mesecih velike težave z mobilizacijo novih vojakov za spopad z Rusijo. Zato se po družbenih omrežjih širijo posnetki, kjer se vidi, kako moške nasilno odpeljejo s prireditev, kot so koncerti in poroke, pa tudi telovadnic in ulic.

Na enem posnetku mogoče videti vojake, ki civilista pritisnejo ob zid, na drugem pa uniformirane osebe na silo potisnejo civilista v kombi.

Samo aprila je umrlo najmanj 30 moških, ki so poskušali pobegniti iz Ukrajine in se izogniti mobilizaciji.

Prisilna mobilizacija je vse pogostejša od aprila, ko je v Ukrajini začel veljati zakon o prisilni mobilizaciji Ukrajincev v domovini in tujini. Po tem zakonu so vsi moški, stari od 25 do 60 let, primerni za vpoklic. Prav tako moški, stari od 18 do 60 let, ne smejo zapustiti države.

Namestnik poveljnika tretje ukrajinske jurišne brigade Maksim Zorin je ob pojasnil, da prisilna mobilizacija ne bo povzročila čudežev na bojišču.

»Nedvomno bo prinesla nekaj več reda pri vprašanju mobilizacije. Osebno bi jo precej zaostril in tudi še naprej zniževal starostno mejo,« je povedal za Daily Mail.