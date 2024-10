Ukrajinske oblasti so sprožile racije v prestolnici Kijev in ob tem zadržujejo ljudi, katerih dokumenti se ne ujemajo z njihovim pravim statusom, in se tako poskušajo izogniti služenju vojaškega roka. Po družbenih omrežjih krožijo posnetki, na katerih je videti, kako policisti dva moška odvlečejo iz dvorane, kjer je nastopala ukrajinska rock skupina. Eden od moških kriči, naj ga izpustijo, trije policisti pa ga potiskajo proti nabornemu mestu pred dvorano.

Moškim, starim od 18 do 60 let, prepovedano zapustiti državo

»Množične racije po vsej Ukrajini - Kijev, Lvov, Harkov, Dnipro! Lovijo moške na ulicah in jih silijo, da se borijo na frontnih črtah! Zelenski hoče več krvi in ​​pravi, da brani svobodo! Poglejte našo svobodo,« je ob posnetkih zapisala znana proruska propagandistka Diana Panchenko.

V zadnjih dneh so izvedli vrsto racij v restavracijah, klubih, barih in koncertnih dvoranah ter v drugih večjih mestih, kot sta Dnipro in Harkov. Tiste, ki nočejo pokazati vojaških izkaznic ali dokumentov, ki potrjujejo, da so oproščeni služenja vojaškega roka, takoj odpeljejo v vojaške urade.

Po ukrajinski vojaški zakonodaji so za vojsko sposobni vsi moški, stari od 25 do 60 let. Moškim, starim od 18 do 60 let, je prepovedano zapustiti državo. Zaradi velikega pomanjkanja vojakov je Ukrajina aprila znižala starost za mobilizacijo s 27 na 25 let in tako delno zapolnila prazne vrste.

Prostovoljci v vojski morajo izpolnjevati določene kriterije, opraviti pa morajo tudi zdravniške in fizične teste. Še marca 2023 je bilo objavljeno, da se tuji borci, ki so se pridružili ukrajinski vojski, ne morejo vrniti domov, dokler se vojna ne konča, ob tem navaja Daily Mail.

Po nekaterih poročilih je od začetka vojne umrlo najmanj 30 moških, ki so poskušali pobegniti iz države. Ukrajino najpogosteje poskušajo zapustiti s prečkanjem rek ali težko dostopnih gorskih prelazov, zato se pri teh poskusih pogosto utopijo ali zmrznejo.

»Mobilizacija se je začela dojemati kot enosmerna vozovnica, kjer je edini način, da se izogneš služenju vojaškega roka, smrt ali invalidnost,« je komentiral Olaksandr Daniljuk, sodelavec Vojaškega inštituta v Londonu.