Na nebu nad Havaji se je pojavila skrivnostna modrikasta spirala (VIDEO)

Konec januarja letos se je na večernem nebu nad Havaji pojavila srhljivo modrikasta spirala. Čeprav ta pojav spominja na prizor iz znanstvenofantastičnih filmov, v katerem vesoljci ustvarijo nekakšna »vesoljska vrata« za dosego Zemlje, je vzrok verjetno povezan z izstrelitvijo SpaceX sateliti, pišejo tuji mediji.

Japonski nacionalni astronomski observatorij je to skrivnostno spiralo opazil 18. januarja, takoj po tem, ko je SpaceX izstrelil raketo Falcon 9, ki je nosila velik vojaški satelit. Astronom Ichi Tanaka se je tisti večer ukvarjal z neko drugo raziskavo in sprva ni opazil nastanka te nenavadne oblike, dokler mu nekdo ni poslal posnetka zaslona z YouTuba.

»Ko sem videl video, je bilo videti čudovito,« je Tanaka povedal za The Guardian. Observatorij je nato delil fotografijo tega vrtinca na twitterju in objavil videoposnetek spiralne formacije, ki leti nad vulkanom Mauna Kea in se nato razprši.

»Subaru-Asahi Star Camera je posnela skrivnostno spiralo letenja nad Maunakeo na Havajih. Zdi se, da je spirala povezana z izstrelitvijo novega satelita SpaceX,« je teleskop Subaru zapisal na Twitterju.

Še vedno ni uradne potrditve, da gre res za izstrelitev satelita, a vsi dokazi kažejo v to smer. To namreč ni prvič, da se je po izstrelitvi SpaceXa nad našimi glavami oblikovala takšna oblika. Podoben pojav so opazili junija 2022 nad Queenstownom na Novi Zelandiji, prav tako po izstrelitvi na Floridi, piše Guardian.