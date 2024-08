Na jugu Dalmacije strah pred divjadjo: »Prašiči se nikogar več ne bojijo«

Na Hrvaškem so divji prašiči čedalje večja nadloga, tudi na dubrovniškem območju. Nekatere preseneča, da živijo tudi na otokih, denimo na Lopudu pred Dubrovnikom. Italijan Toto Bergamo Rossi že dolga leta dopustuje tam, letos pa je divja žival prvič prešla prag njegovega doma in ga celo napadla.

»Napadla me je na stopnicah hiše. Ko sem se vzpenjal, je bila na polovici stopnišča in je stekla proti meni, verjetno od strahu,« je dejal Toto, ki ga je divji prašič podrl, da si je ob padcu poškodoval hrbet. Toto živali na otoku srečuje zadnjih osem let in meni, da se tako hitro razmnožujejo, ker jih nihče ne lovi. »Vsak večer se otroci igrajo in ne bi bilo dobro, da jih prašiči napadejo,« opozarja italijanski turist.

Italijan je hrvaške organe pozval, naj že kaj storijo v zvezi z divjimi svinjami na otoku Lopud. FOTO: Instagram

Podobnega mnenja je domačin Peter Brač, ki mu divji prašiči uničujejo paradižnik in se smukajo tudi okoli njegovega avta. »Vsako noč moram preverjati ograjo, da mi ne bi naredili škode. Ta žival ne spada sem, potreben je odstrel.«

Vsako noč moram preverjati ograjo, da mi ne bi naredili škode.

Lopudanka Suzana Glavočić pa pravi, da so divjim prašičem začeli odmetavati odpadke na isti prostor, da bi jih navadili nanj: »Sosedu so uničili pridelke, nam pa ne, a je bil velik strošek z ograjo, ki jih prašiči velikokrat polomijo. Prašiči se nikogar več ne bojijo.«

Lovci ocenjujejo, da divjih prašičev ni toliko, kot pripovedujejo prebivalci, zato lova tudi še ne izvajajo – toda: »Lahko potrdim, da delajo škodo na vrtovih blizu hiše. Žival je lačna in jo je težko ustaviti.« Italijanski turist Toto pa je tudi prek instagrama pozval hrvaške oblasti, naj se že zbudijo in ukrepajo.