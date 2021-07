Na Hrvaškem strožji ukrepi ravno tam, kjer dopustujemo Slovenci

Na Hrvaškem poročajo o novih strožjih ukrepih v primorsko-goranski županiji, ki meji na Slovenijo ter zajema Reko, Opatijo, Crikvenico, kvarnerske otoke in Gorski kotar. Po novem lahko na vseh javnih zbiranjih prisostvuje največ 20 oseb. Dogodki, na katerih nastopajo poklicni umetniki so dovoljeni je, če imajo vsi prisotni covidno potrdilo.Ukrepi veljajo od 12. do 31. julija.Podpredsednik hrvaške vladeje dejal, da se je treba množičnim zbiranjem izogibati zaradi nevarnosti okužbe. Organizatorje dogodkov je pozval, naj se ukrepov držijo.Na Hrvaškem je trenutna 14-dnevna incidenca 28,4. Najnižja je v Istri (11,9), najvišja pa v zadrski županiji (216,5).