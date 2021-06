Nova pravila na Hrvaškem: to morate vedeti, če ste ali boste v kratkem tam

Gostinski lokali, bari, restavracije bodo lahko nudili postrežbo le tistim, ki bodo sedeli v lokalu. Še vedno se bo dalo sedeti le na zunanjih terasah, in to do polnoči. Do polnoči so lahko odprte tudi pekarne.

Nočni klubi, bari, diskoteke nimajo omejitev delovnega časa, a zanje velja, da je postrežba le na odprtem, vstop pa je mogoč le osebam, ki imajo eno od covidnih potrdil (velja za goste, zaposlene in organizatorje). Alkohola ni dovoljeno točiti med 24.00 in 6.00.

Igralnice in stavnice so lahko odprte med 8. in 24. uro, a postrežba ni dovoljena.

Odprti bodo tudi fitnesi in telovadnice, a ob strogem upoštevanju epidemioloških zahtev. Enako bo veljajo tudi za igralnice, delavnice za otroke in zabaviščne parke, kjer ostajajo maske obvezne

Amatersko kulturnoumetniški dogodki v zaprtih prostorih niso dovoljeni, je pa dovoljeno ustvarjati poklicnim umetnikom. Odprte so lahko kinodvorane, gledališča, razstave (ob pogoju štiri kvadratne metre na obiskovalca ali brez omejitev, če imajo vsi covidno potrdilo).

Na sejmiščih, ki so na odprtem, je nošnja zaščitnih mask obvezna, kongresi lahko gostijo do 100 ljudi.

Ob upoštevanju epidemioloških zahtev, so lahko odprte šole za učenje tujih jezikov, avtošole (ura vožnje ne sme biti daljša od 45 minut). Za verske obrede velja le priporočilo, da se izvajajo čim bolj po spletnih povezavah namesto v živo.

Na porokah in drugih svečanostih v zaprtih prostorih je lahko največ 30 ljudi, a če bodo imeli vsi covidno potrdilo, je dovoljeno povabiti več svatov.



Turist lahko na Hrvaško vstopi že po prvem odmerku cepljenja, a za Hrvate to ne velja

Na Hrvaškem so sprejeli ukrepe, ki bodo veljali od 1. do 15. julija, ko bodo spet sprejeli nove spremembe glede na epidemiološko sliko. Če se nameravate v naslednjih dneh odpraviti tja na dopust ali pa ste morda že tam, bi vas novi ukrepi lahko zanimali.Med Hrvati je nekaj slabe volje, saj zanje ne veljajo enaka pravila kot za turiste. Hrvaška svojim prebivalcem ne namerava izročiti covidnih potrdil, ki bi veljala šest mesecev od prejema le ene doze, če so covid 19 že preboleli. So pa takšnim turistom na stežaj odprta vrata v Hrvaško, čeprav prihajajo tudi z rdečih območij.Nekdo, ki je prebolel covid, prejme potrdilo za šest mesecev. Če se pred iztekom cepi z enim odmerkom cepiva, do potrdila ni upravičen, vse dokler se ne cepi z obema odmerkoma. Epidemiologi sicer pravijo, da po prebolevnosti že prvi odmerek dovolj zaščiti, zato ni jasno, zakaj je prišlo do administrativnega absurda.