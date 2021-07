Pretresljive podobe iz Hrvaške: gostov ni, nekateri turisti ne smejo kupovati spominkov (VIDEO)

Težave na Korčuli in v Dubrovniku



Turisti z jaht ne smejo sedeti v mestnih lokalih in kupovati spominkov

Nemška javna televizija ZDF je v oddaji Auslandsjournal predvajala 12-minutno oddajo o možnih težavah turistične sezone na Hrvaškem in v Črni gori. Prispevek se začne z zgodbo o kapitanu, ki po 10 mesecih pozdravlja prve turiste na svoj barki. Povedal je, da je imel lani 95-odstoten padec obiska in da sploh ne želi razmišljati o možnih posledicah različice delta. Dodal je, da gosti prenočišče po novem rezervirajo »ne v zadnji minuti, temveč v zadnji sekundi«. V prispevku sledijo prizori polpraznih splitskih ulic, na katerih je bistveno manj turistov kot v preteklih letih. »Mnogi so prišli v Split z letalom, zdaj se tudi tega bojijo,« pravi novinar.V oddaji so poudarili, da je turizem »motor hrvaške ekonomije in da bi še ena slaba sezona lahko povzročila zlom. Severno od Splita število okuženih raste, delta se širi, skupine turistov pa v mestu ni.« Nekateri pa uživajo prav v tej mirnosti, kot dva turista, ki sta prišla v Split z avtomobilom. Pandemija koronavirusa je spremenila turistične navade; pred pandemijo so na počitnice vedno potovali z letalom.V prispevku sledi zgodba, ki je pred epidemijo investiral v luksuzne avtobuse za prevoz turistov po Jadranu, a so sedaj prazni sedeži že 19 mesecev. »Nimam več denarja na strani, enostavno nimam več denarja,« pravi obobužani Tomislav.»Bankrot v raju pa ne grozi le njemu,« navedbe ZDF povzema index.hr. Številni prevozniki kljub pomoči vlade že bankrotirali. ZDF je v zvezi s tem hrvaški vladi poslal vprašanje, a odgovora ni prejel.Ekipa ZDF je s trajektom nato odplula do Korčule, kjer so srečali le nekaj slovenskih turistov in domačine. Ustavili so se v hotelu, ki ga vodiin v katerem je trenutno le en gost. Fabris seveda upa, da bodo kmalu prišli gostje iz ZDA in Velike Britanije, ki so sicer pred pandemijo izbirali njegov hotel za počitnice. »Trenutno so vsi zaskrbljeni zaradi novega vala, predvidevam, da bodo gostje prišli malo pozneje,« upa Fabris. Novinarjem je povedal, da je ravno pred krizo za milijon evrov kupil podrtijo, ki jo je želel spremeniti v hotel ...Po Korčuli je ekipa ZDF obiskala še Dubrovnik, v katerega počasi prihajajo velike potniške ladje. Na njih so vsi gosti cepljeni ali testirani, z ladje pa lahko odhajajo le v skupinah in z maskami, da se ja ne bi okužili, medtem ko so v Dubrovniku. Ampak turisti so menda navdušeni, da lahko spet potujejo.Težave pri potovanju z jahto pa je, da turistom ni dovoljeno sedeti v dubrovniških lokalih in restavracijah, prav tako pa v trgovinah ne smejo kupovati spominkov. Lastnica enega lokala pravi, da je vendarle vesela, da so prišli v Dubrovnik. Niso pa vsi srečni na ladji. Pritožujejo se, da so na ladji štirje džakuziji za 1500 gostov, a hkrati je lahko le ena oseba v tem brbotalniku. »To pomeni, da bi morali pluti nekaj let, da bi lahko vsi prišli na vrsto,« je dejal eden od turistov.Ekipa ZDF je nato obiskala še Črno goro, kjer se turistični delavci prav tako ubadajo s podobnimi težavami kot na Hrvaškem.