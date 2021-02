Na Hrvaškem odkrili brazilsko različico novega koronavirusa

Za brazilsko različico (IC-0561 – B.1.1248) značilne mutacije se v Sloveniji pojavljajo le v zelo majhnih deležih. FOTO: Imi

Hitro širjenje novih različic virusa sars-cov-2 še naprej povzroča skrbi. Pri naših južnih sosedih so potrdili prisotnost mutacije brazilske različice novega koronavirusa, poročajo hrvaški mediji. Med 50 analiziranimi vzorci so pri enem odkrili okužbo z mutacijo te različice E484K, ki je podobno kot brazilska in južnoafriška bolj odporna na protitelesa.Brazilska različica je bila potrjena na vzorcu iz Zagreba 30. januarja letos.Brazilsko različico so zaznali v 21 državah, šestih več kot v predhodnem tednu. Lokalne prenose različice pa so potrdili v najmanj dveh državah od teh, je v torek sporočil WHO. Na Danskem, kjer so britansko različico novega koronavirusa prvič potrdili novembra lani, ta zdaj predstavlja že skoraj vsako drugo pozitivno okužbo, kar potrjuje njeno hitro širjenje.Za brazilsko različico (IC-0561 – B.1.1248) značilne mutacije se v Sloveniji za zdaj pojavljajo le v zelo majhnih deležih in v različnih kliničnih vzorcih. V svoji kodi ima brazilska različica izvorno 12 mutacij.Po svetu so različice novega koronavirusa hitro širijo in to, da virus mutira, ni nič neobičajnega. Za angleško, južnoafriško in brazilsko velja, da so bolj kužne, navajajo na spletni strani inštituta za mikrobiologijo.Brazilsko različico so prvič odkrili na Japonskem pri potniku, ki je prišel iz brazilskega pragozda. Zdi se, da se trenutno najbolj intenzivno širi v brazilskem mestu Manaus, ki ga je prvi val epidemije zelo prizadel.