Na Dunaju bodo za red skrbeli roboti

Na Dunaju bo kmalu zaživela nova tehnologija za nadzor nad parkiranjem. Visokotehnološka vozila, opremljena s senzorji, bodo omogočila bolj učinkovit pregled nad parkirnimi prostori, predvsem na obsežnih obrobnih območjih. Poleg tega bodo razbremenila uslužbence mestnega oddelka za nadzor parkirnih prostorov, ki vsak dan prehodijo do 15 kilometrov, in izboljšala spremljanje spoštovanja parkirnih predpisov po celotnem mestu.

Parkiranje v dvomilijonskem mestu je že dolgo izziv – ne le zaradi povečanja števila vozil, temveč tudi zaradi omejenega prostora in vpliva na okolje. Dunaj kot prestolnica digitalizacije zato uvaja visokotehnološka vozila za nadzor nad parkiranjem, ki jih bodo testno začeli uporabljati predvidoma konec leta 2026. Inovacija bo pripomogla k učinkovitejšemu upravljanju parkirnih prostorov, zlasti v večjih okrožjih, kjer je nadzor trenutno otežen, sporočajo mestne oblasti

Digitalno zaznavanje kršitev

Delovanje novih vozil temelji na avtomatiziranem skeniranju registrskih tablic z uporabo senzorjev, nameščenih na strehi vozila, ki podatke primerjajo s centralnim sistemom. Potencialne kršitve bodo zaznane digitalno, a sleherno bodo na terenu preverili tudi uslužbenci, preden bodo izdali kazen. Tako bodo zagotovili natančnost in poštenost pri izvajanju kontrol, medtem ko bo avtomatizacija olajšala delo, ne da bi vplivala na število zaposlenih. Takšna tehnologija se že uspešno uporablja v mestih, kot sta Amsterdam in Pariz.

Testno jih bodo začeli uporabljati predvidoma konec leta 2026.

Širši nadzor nad parkiranjem je že od leta 2022 ključen ukrep za zmanjšanje prometnega pritiska in mejnik na področju varstvu okolja v mestu. Promet se je občutno zmanjšal, predvsem vozil z nedunajskimi registrskimi tablicami, katerih število je upadlo za 89 odstotkov. Sprostili so se številni parkirni prostori in lahko so jih preuredili v kolesarske poti in zelene površine, kar izboljšuje kakovost življenja vseh prebivalcev. Z uvedbo novih vozil bo ta napredek še večji, saj bodo omogočila boljšo kontrolo in še učinkovitejše upravljanje mestnega prostora.

»Z uvedbo celovitega upravljanja parkirnih površin smo naredili velik korak k pravičnejši rabi parkirnih prostorov, zdaj pa z novimi tehnologijami postavljamo temelje za še učinkovitejši nadzor,« je poudaril Markus Raab, vodja oddelka za organizacijo prometa in tehnične prometne zadeve.