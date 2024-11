Jedrska vojna lahko kmalu postane realnost! Tako morate ravnati, če se ruske grožnje uresničijo

Poročali smo, da je Ukrajina proti vojaškemu objektu v obmejni ruski regiji Brjansk izstrelila ameriške rakete dolgega dosega atacms. To je potrdilo tudi obrambno ministrstvo v Moskvi. Kmalu zatem je nekdanji ruski predsednik Dmitri Medvedjev napovedal napad z orožji za množično uničenje na Kijev in evropska mesta, kjer ima Nato baze: »To pomeni tretjo svetovno vojno.«

Nato pa ima bazo tudi v Sloveniji, in sicer v Cerkljah ob Krki, še ena, Aviano, pa je od Kopra oddaljena le okrog 100 kilometrov. V slednji ima Nato spravljen arzenal jedrskega orožja, zato bi bil napad nanjo lahko resnično uničujoč.

Zato je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da se na morebitne jedrske napade pripravimo. Pravilna priprava in ukrepanje lahko namreč rešita življenja in zmanjšata tveganje za poškodbe.

Smrtonosen udar in radioaktivni prah

Jedrska eksplozija je najnevarnejša oblika radiacijske grožnje. Povzroči močan in smrtonosen udarni val, vročino, elektromagnetni impulz (EMP) in radioaktivni prah. Če eksplozija nastopi na tleh, lahko vsrka material iz okolja v zrak in ustvari radioaktivne delce, ki so najbolj nevarni v prvih urah po eksploziji.

Učinki jedrske eksplozije: Močan blisk: Povzroči lahko začasno slepoto.

Povzroči lahko začasno slepoto. Udarna sila: Povzroči smrt, poškodbe in uničenje na več kilometrih od eksplozije.

Povzroči smrt, poškodbe in uničenje na več kilometrih od eksplozije. Sevanje: Lahko poškoduje celice telesa in povzroči sevalno bolezen.

Lahko poškoduje celice telesa in povzroči sevalno bolezen. Ogenj in vročina: Povzročita opekline in uničenje.

Povzročita opekline in uničenje. EMP: Lahko poškoduje elektroniko na več kilometrih od eksplozije.

Lahko poškoduje elektroniko na več kilometrih od eksplozije. Radioaktivni prah: Vidni delci, ki povzročijo bolezen ob izpostavljenosti na prostem.

Pripravite se vnaprej

Poiščite bližnja zavetja:

Ugotovite, kje v bližini doma, delovnega mesta in šole so primerna zavetja, kot so kleti ali notranji prostori večnadstropnih stavb. Med vožnjo opazujte primerna mesta za zavetje. Zunanja območja, vozila in mobilne hišice NE nudijo ustrezne zaščite.

Pripravite komplet za nujne primere:

Ustekleničena voda,

pakirana hrana,

nujna zdravila,

ročni ali baterijski radio,

svetilka in dodatne baterije.

Priporočljivo je imeti zaloge za 7 do 10 dni. Hranite jih na mestu, ki je dostopno in blizu zavetja.

Tako ravnajte med opozorilom ali eksplozijo

Takoj poiščite kritje za zaščito pred eksplozijo. Če ste na prostem, lezite z obrazom proti tlom in zaščitite kožo pred vročino ter letečimi delci. Po prehodu udarnega vala pojdite v najbližjo stavbo.

Bo Vladimir Putin uresničil grožnje? FOTO: Vyacheslav Prokofyev Via Reuters

Po eksploziji imate 10 minut časa ali več, da najdete zavetje, preden radioaktivni prah doseže tla.

Najboljša zavetja so kleti, notranjost večnadstropnih stavb, podzemne garaže ali, če ste v državi, ki ima podzemno železnico, postaje le-te. Zavetja z opečnimi ali betonskimi stenami nudijo najboljšo zaščito.

Tam ostanite vsaj 24 ur

Ostanite v najbolj zaščitenem delu zavetja (klet ali središče stavbe) vsaj 24 ur, razen če je prisotna neposredna nevarnost, kot so požar, uhajanje plina ali poškodbe stavbe.

Nujno spremljajte vladna obvestila! Uporabite lahko baterijsko ali ročno gnane AM/FM radijske sprejemnike, saj ti delujejo tudi ob izpadu električnega omrežja.

Zaprite okna, vrata, dimnike in izklopite sisteme za prezračevanje, ki prinašajo zunanji zrak. Poskrbite, da so tudi hišni ljubljenčki ali delovne živali na varnem.

Po eksploziji

Če ste bili na prostem, odstranite zunanja oblačila in jih shranite v plastično vrečko. Očistite se z milom in vodo. Če to ni mogoče, uporabite mokro krpo za čiščenje nepokrite kože. Očistite hišne ljubljenčke z milom in vodo ali jih nežno skrtačite.

Razdejanje v Hirošimi po odvrženi atomski bombi. Stavba na desni je ohranjena kot Spomenik miru v Hirošimi, kupola atomske bombe ali kupola Genbaku. FOTO: Keystone Getty Images

Uživajte varno hrano: pakirano ali tisto, ki je bila shranjena v zaprtih prostorih. Ne uživajte hrane ali tekočin, ki so bile izpostavljene zunaj in niso zaščitene.

Poslušajte navodila o tem, kje poiskati zdravniško pomoč, ko oblasti sporočijo, da je varno zapustiti zavetje.

Redno spremljajte obvestila prek radijskega sprejemnika ali drugih virov. Če je potrebna evakuacija, sledite navodilom o poteh in zavetiščih. Ne vračajte se, dokler oblasti ne potrdijo, da je varno.

Nujno je spremljanje uradnih informacij

9. avgust 1945: Nagasaki, gobasti oblak po eksploziji atomske bombe. FOTO: Str Afp

V primeru jedrskega napada je ključnega pomena, da spremljate uradne vladne informacije. V Sloveniji se obvestila posredujejo prek sistema(Sistem za obveščanje in alarmiranje), nacionalnih radijskih in televizijskih postaj (npr. Radio Slovenija, TV Slovenija) ter z nujnimi sporočili preko SMS-ov in mobilnih aplikacij. Uporabite lahko tudi baterijsko ali ročno gnane AM/FM radijske sprejemnike, saj ti delujejo tudi ob izpadu električnega omrežja.

Vnaprej pripravite alternativne vire za dostop do informacij, kot so dvosmerne radijske postaje (walkie-talkie), amaterski radijski sprejemniki (»ham radio«) in preprosta SMS-sporočila, saj lahko elektromagnetni impulz (EMP) poškoduje elektronske naprave. Redno spremljajte spletne strani, kot je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) ter uradne kanale na družbenih omrežjih. Pomembno je, da se zanesete na več različnih virov in sledite navodilom oblasti glede zaščite in evakuacije.

Bistveno je, da ...

Priprava na jedrski incident vključuje identifikacijo zavetij, pripravo zalog in načrta za nujne primere. Med napadom hitro poiščite zavetje in se zaščitite pred udarnim valom ter sevanjem. Po eksploziji ostanite v zavetju, odstranite kontaminacijo in sledite navodilom oblasti. Z ustrezno pripravljenostjo lahko močno zmanjšate tveganje in povečate svojo varnost ter varnost bližnjih.