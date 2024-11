Minister za okolje bo mož, ki nima nič proti fosilnim gorivom

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump ne izgublja časa s sestavo kabineta. Zdi se, da so se komaj dobro zaprla volišča, ko je že izbral vodjo kabineta, to je postala politična strateginja s Floride Susie Wiles, nekaj dni pozneje je sodelovanje ponovno ponudil kontroverznemu Stephenu Millerju, ki zagovarja ostro politiko proti nezakonitim priseljencem. Postal bo namestnik vodje kabineta. Na južno mejo bo medtem skrbel Tom Homan, ki bo zadolžen tudi za izgone nezakonitih priseljencev, zato si je prislužil vzdevek »car meje«.

Homana se mora še posebej bati princ Harry, za katerega je Trump že dejal, da ga bo, v primeru, da se izkaže, da je v preteklosti res užival mamila, o tem pa na vlogi za zeleno karto lagal, dal izgnati iz ZDA. Homan je namreč član ugledne skupine konservativcev, imenovane Heritage Foundation, ki si že več kot eno leto prizadeva, da bi dokumente, ki jih je Harry moral izpolniti, ko je zaprosil za vizum, pristojne službe tudi javno objavile.

Ministrica za nacionalno varnost bo postala guvernerka Južne Dakote Kristi Noem, ki ima, kot kaže, rada orožje in ga tudi pogosto uporablja. Ne skriva denimo, da je nekoč ustrelila svojega psa in kozo. Svetovalec za nacionalno varnost bo postal Mike Waltz, posebno službo za vladno učinkovitost pa bo vodil Trumpov veliki podpornik in prijatelj Elon Musk. Ta se je položaja v Trumpovi vladi nadejal že nekaj časa, nekateri ameriški mediji pa so nekoliko posmehljivo pripomnili, da je omenjeno službo Trump pravzaprav ustvaril za Muska, saj si ne more privoščiti, da bi izgubil njegove milijarde. Za zdaj namreč še ni povsem znano, v kakšni obliki naj bi novi oddelek deloval, po besedah Trumpa naj bi nudil nasvete in vodenje s položaja izven vlade. Novo službo bo Musk sicer vodil skupaj z Vivekom Ramaswamyjem.

Precej prahu je Trump dvignil tudi z imenovanjem ministra za obrambo. To bo postal vojni veteran, sicer pa novinar in voditelj, zaposlen pri postaji Fox News, Pete Hegseth. Svetovalec Bele hiše bo postal William McGinley, ki je s Trumpom sodeloval že med prvim mandatom, med tokratno kampanjo pa je bil njegov pravni svetovalec. Direktor obveščevalne agencije CIA bo postal John Ratcliffe, ki s Trumpom deli sumničavost, če ne kar sovraštvo do Kitajske. Nekoliko presenetljivo bo vodilno mesto agencije za varstvo okolja zasedel Lee Zeldin, ki je že večkrat povedal, da se bo zavzemal za to, da bo Amerika »ponovno postala vodilna sila na področju energetike«, ponovno želi obuditi ameriško avtomobilsko industrijo ter ljudem zagotoviti službe. Mnoge je zato strah, da bo vsaj za naslednja štiri leta konec z varovanjem okolja, saj Zeldina onesnaževanje in toplogredni plini ne skrbijo pretirano, nima pomislekov glede odpiranja novih tovarn, uporabo fosilnih goriv in podobnega.

Čeprav uradno še ni imenoval ministra za zdravje, pa se ta položaj vedno bolj menda nasmiha Robertu F. Kennedyju mlajšemu, ki je bile med pandemijo covida-19 sicer eden bolj glasnih nasprotnikov cepljenja. Precej prahu dviguje tudi Ben Carson, ki bi lahko postal minister za infrastrukturo, ki je na tem položaju sicer nekoč že bil, a je nato predvsem med ženskim delom populacije postal osovražen, saj je bil med tistimi, ki so se najbolj zavzeli za prepoved splava v ZDA.