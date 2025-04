Vozniku odredili izredni tehnični pregled, predelava ga bo drago stala (FOTO)

Celjska policija je v torek na območju Zadobrove naletela na drastično predelan moped, ki je namesto zakonsko dovoljenih 45 km/h dosegel kar 112 km/h. Vozilo je bilo nemudoma zaseženo, zoper voznika pa bo podan obdolžilni predlog, so sporočili s tamkajšnje Policijske uprave.

Pospešil do hitrosti osebnega vozila

Vozilu so odredili izredni tehnični pregled, kjer je bilo potrjeno, da je bilo dejansko predelano do te mere, da je z dovoljene hitrosti 45 km/h lahko doseglo hitrost 112 km/h. Vozilo so zasegli, zoper voznika sledi obdolžilni predlog. Za omenjen prekršek je predpisana globa v višini 400 evrov, voznik pa mora kriti tudi stroške vleke in izrednega tehničnega pregleda.

Policija ob tem izpostavlja, da so v zadnjih dneh zaznali porast podobnih primerov. Kot pravijo, jih veseli, da so začeli uporabljati specializirani merilnik hitrosti, prilagojen za preverjanje električnih skirojev in mopedov. Nova oprema jim omogoča učinkovitejše zaznavanje teh nevarnih predelav, ki lahko pomenijo hudo tveganje za varnost v prometu.

Divjal kar 137 km/h namesto 70

Istega dne so v večernih urah na zahodni obvoznici v Celju obravnavali še drugega nevarnega voznika – tokrat osebnega vozila. Ta je na odseku, kjer je omejitev hitrosti 70 km/h, divjal s kar 137 km/h.

Tudi v tem primeru je bil izdan obdolžilni predlog. Voznika čaka denarna kazen v višini 1.200 evrov in ukrep prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Republike Slovenije.

Policija znova poziva vse voznike k spoštovanju cestnoprometnih predpisov in opozarja na nevarnosti, ki jih povzročajo nelegalne predelave in prehitra vožnja. Kot poudarjajo, gre za tveganja, ki lahko v hipu vodijo v hude nesreče.