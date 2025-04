Lahovnik o Trumpovih carinah: »Vse skupaj je podobno vzajemnemu streljanju v kolena«

Začele so veljati nove carine na uvoz blaga v Združene države Amerike, ki jih je prejšnji teden uvedel tamkajšnji predsednik Donald Trump. Za Evropsko unijo, s tem pa tudi Slovenijo, bo stopnja dodatnih carin 20-odstotna, poleg 10-odstotnih carin, ki so že v veljavi.

Ko je Trump oznanil, za koliko bodo ZDA zvišale carine kateri državi, je po svetu zavladala panika, kar se je poznalo tudi na borznih trgih in prve dni ni bilo borze, ki ne bi končala v rdečih številkah. A te dni se zdi, da se je razpoloženje potrošnikov nekoliko popravilo, mnogi so namreč prišli do zaključka, da je lahko zmanjšanje izvoza v ZDA dobro za Evropo.

Obeta se presežek zalog

Po uvedbi višjih carin na blago iz EU to namreč na oni strani Atlantika najverjetneje ne bo več konkurenčno, kar še posebno velja za evropske avtomobile, Američani namreč proizvedejo več kot dovolj svojih, ti bodo prebivalcem zdaj veliko bolj dostopni.

Pocenili bi se lahko avtomobili, farmacevtski izdelki, oblačila, obutev, pijača, hrana ...

V Evropi se tako vsaj za nekaj časa obeta presežek zalog, kar bi lahko pomenilo začasno znižanje cen. To pa ne le zaradi presežka zalog domačih proizvajalcev, Evropska unija bo postala tudi bolj privlačen trg za mnoge azijske države, ki jim je administracija Donalda Trumpa prav tako uvedla visoke carine, še višje kot Evropi.

Po podatkih Mednarodnega trgovinskega centra bi se lahko pocenili še farmacevtski izdelki, ki enako kot vozila predstavljajo trgovinski presežek Evrope iz ZDA, pa pijače, plovila, luksuzni izdelki, kot so usnjeni izdelki, oblačila in obutev ter prehrambni izdelki.

Učinek ne bo dolgotrajen

A kot opozarja ekonomist Matej Lahovnik, se lahko takšen učinek zgodi le na zelo kratki rok in le, če bi podjetja želela izprazniti začasno višje zaloge. »Nižjemu povpraševanju iz ZDA bodo seveda hitro prilagodila proizvodnjo, zato takšen učinek ni trajen,« je prepričan Lahovnik.

Podjetja bodo hitro prilagodila proizvodnjo.

»Trump je s to carinsko vojno sprožil verižno reakcijo protiukrepov drugih držav, zato je vse skupaj podobno vzajemnemu streljanju v kolena in bodo na koncu vsa vpletena gospodarstvo šepala, navadni ljudje pa se bodo soočali z višjimi cenami in manj delovnimi mesti, ki bodo posledica pešajočega svetovnega gospodarstva,« še pravi nekdanji minister za gospodarstvo, ki kot neizbežno posledico uvedbe višjih carin vidi višjo inflacijo in celo recesijo.

Nekateri drugi evropski strokovnjaki sicer menijo, da ne bo nujno tako, realna tveganja za inflacijo pa da za zdaj ostajajo skromna, je pisal portal Euronews, ki je kot glavne inflacijske sprožilce za Evropo navedel stroške energije, ne farmacevtske izdelke ali avtomobile.