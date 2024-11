Cilj je izgnati najmanj milijon nezakonitih priseljencev letno

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump ima še več kot dva meseca časa, preden bo zaprisegel kot 47. predsednik ene najmogočnejših držav na svetu. To pa ne pomeni, da bo do takrat sedel križem rok. Trump je namreč že izbral vodjo kabineta. Ena najpomembnejših nalog je pripadla Susie Wiles, ki bo tako naslednja štiri leta ne le skrbela, da bo v Beli hiši vse teklo kot po maslu, bo tudi zaupnica in svetovalka ameriškega predsednika. Zdaj pa je Trump izredno pomembno funkcijo podelil še kontroverznemu Stephenu Millerju, ki je bil njegov svetovalec za preseljevanje že med prvim predsedovanjem, tokrat pa naj bi postal namestnik vodje kabineta za politiko.

Miller je sicer zagovornik ene najstrožjih imigracijskih politik, že v predvolilni kampanji je napovedal ostre ukrepe proti tistim, ki državno mejo v ZDA prestopijo na nezakonit način. Med drugim želi, da bi število ljudi, ki jih ZDA deportirajo, dvignili na najmanj milijon letno. Leta 2022 je v ZDA denimo bivalo 37 milijonov ljudi, ki so tja prišli nezakonito, prav vse pa želi Trump vrniti v države, od koder so prišli.

Stephen Miller v Ameriki ne bo toleriral tistih, ki so v državo prišli nezakonito. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Ostrejša priseljenska politika mu je sicer pomagala do večine glasov v zveznih državah, ki mejijo na Mehiko, tam imajo ljudje namreč dovolj vsakodnevnih nezakonitih migracij, zato so tudi že pred leti, ko je bil Trump prvič predsednik, podprli njegovo idejo o zidu na meji me Mehiko in ZDA.

Takrat je bil Miller tudi glavni pobudnik izredno sporne politike ločevanja družin, ki si je prislužila zgražanje svetovne javnosti. Millerju in enako mislečim je namreč povsem vseeno, če družino, ki je mejo v ZDA prestopila na nezakonit način, oblasti ločijo, enega starša denimo aretirajo, drugega izženejo, otrok pa se izgubi nekje v sistemu v eni od ameriških zveznih držav.

Prav tako Millerja ne zanima, ali ima oseba, ki ji je bil vstop v ZDA odobren, družino. V primeru, da ti člani državi ne bi koristili s svojimi specifičnimi znanji ali veščinami, se jim vstop zavrne. Komaj 39-letni politični analitik pa se zavzema tudi za prepoved vstopa v ZDA osebam, ki živijo v večinsko muslimanskih državah.