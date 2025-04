Kitajska udarila nazaj! Za ZDA uvaja visoke carine

Kitajska je dodatne carine na uvoz ameriškega blaga, ki jih je napovedala prejšnji teden, veljati pa bodo začele v četrtek, zvišala s 34 na 84 odstotkov, je danes sporočilo kitajsko ministrstvo za finance. Odločitev Pekinga sledi današnji uvedbi višjih carin na uvoz blaga v ZDA, tudi iz Kitajske.

Kitajska je v petek kot odgovor na nove ameriške carine napovedala dodatne 34-odstotne carine na ves uvoz ameriškega blaga, ki bodo začele veljati v četrtek. Danes je kitajsko ministrstvo za finance sporočilo, da bodo dodatne carine zvišali s 34 na 84 odstotkov, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Preberite tudi: Lahovnik o Trumpovih carinah: »Vse skupaj je podobno vzajemnemu streljanju v kolena«

Za okoli 60 držav in EU so danes začele veljati višje dodatne carine na uvoz blaga v ZDA. Najvišje so ZDA uvedle za Kitajsko - po 20-odstotnih, uvedenih marca, bi se te danes morale zvišati še za 34 odstotnih točk, a ker se je Kitajska odzvala s 34-odstotnimi carinami na ameriško blago, jih je Trump dvignil še za 50 odstotnih točk. Skupno tako od danes znašajo 104 odstotkov.

»Ameriško stopnjevanje carin preprosto kopiči napake in resno krši legitimne pravice in interese Kitajske,« so zapisali na kitajskem ministrstvu. Dodali so, da poteze Washingtona »resno škodujejo večstranskemu trgovinskemu sistemu, ki temelji na pravilih«.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je v ločeni izjavi sporočilo, da bo šest ameriških podjetij s področja umetne inteligence, med njimi Shield AI. in Sierra Nevada, uvrstilo na črni seznam. Ta podjetja so Tajvanu prodajala orožje ali z otokom sodelovala pri »vojaški tehnologiji«, je navedlo ministrstvo za trgovino.

Kitajske oblasti so pred tem odgovorile na prejšnje trgovinske ukrepe ZDA. V začetku februarja so uvedle 15-odstotne carine na uvoz premoga in utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA ter 10-odstotne carine na uvoz surove nafte, kmetijske mehanizacije in nekaterih vozil, sredi marca pa še 10- oz. 15-odstotne carine na ameriške kmetijske pridelke in izdelke.