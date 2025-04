Ta pijača je naravni zaveznik pri blaženju sezonskih alergij

Prihod pomladi za mnoge pomeni tudi soočanje z neprijetnimi simptomi sezonskih alergij. Kihanje, solzne oči, zamašen nos in utrujenost zaradi cvetnega prahu, peloda trav in drugih alergenov v zraku postanejo vsakodnevni spremljevalci.

Namesto da bi takoj posegli po antihistaminikih, zdravilih, namenjenih blaženju prej omenjenih tegob, poskusite naravni pripravek, ki lahko omili simptome alergije in za katerega potrebujete tri sestavine.

Pijača je odličen zaveznik v boju proti burnemu odzivu telesa na alergene, saj se ponaša s protivnetnimi in protihistaminskimi lastnostmi. V njej so med, ingver in sok limone.

Med

Med je močno naravno zdravilo. Njegove protivnetne lastnosti lahko omilijo draženje grla in pomirjajo kašelj, ki ga izzovejo alergije.

Nekatere raziskave kažejo, da lahko med pomaga telesu, da se postopoma prilagodi cvetnemu prahu v okolju, torej deluje kot naravna imunoterapija.

Redno uživanje medu zmanjša intenzivnost alergijskih reakcij in okrepi organizem.

FOTO: Gettyimages

Ingver

Ingver je že dolgo znan kot naravno zdravilo za različne težave, vključno z dihalnimi. Njegova glavna aktivna sestavina, gingerol, ima močno protivnetno in protihistaminsko delovanje.

Študije so pokazale, da lahko zmanjša nastajanje histamina v telesu, snovi, ki je odgovorna za alergijski odziv.

Poleg tega ingver spodbuja pretok krvi in pomaga pri odpiranju dihalnih poti, s čimer olajša dihanje.

FOTO: Gettyimages

Limona

Limona je zaradi visoke vsebnosti vitamina C nepogrešljiv zaveznik zdravega imunskega sistema. Ta močan antioksidant zmanjšuje vnetne procese v telesu in krepi naravno obrambo organizma.

Vitamin C prav tako pomaga pri zniževanju ravni histamina, zaradi česar je učinkovit zaveznik v boju proti simptomom alergij. Poleg tega limona osveži organizem, izboljša hidracijo in prispeva k razstrupljanju.

FOTO: Tanya Sid/Shutterstock

Kako pripraviti pijačo?

Sestavine:

Košček svežega ingverja (približno 5 centimetrov), naribanega ali narezanega na tanke rezine.

Sok ene limone.

Žlica domačega medu.

500 mililitrov tople vode (ne prevroče, da med ohrani vse učinkovine).

Priprava:

Vodo zavrite in jo pustite, da se nekoliko ohladi in doseže temperaturo, prijetno za pitje.

V skodelico stresite nariban ali narezan ingver ter ga prelijte s toplo vodo.

Počakajte pet do deset minut, da se iz ingverja izločijo aktivne sestavine.

Dodajte sveže iztisnjen limonin sok in žlico medu ter dobro premešajte.

Pijačo je najbolje piti zjutraj in zvečer pred spanjem.

FOTO: API

Poleg tega, da blaži simptome alergije, je napitek okusen in ga je enostavno vključiti v vsakodnevno rutino.