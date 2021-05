Mike (12) bo v istem tednu končal srednjo šolo in fakulteto

Nekateri so čas epidemije dobro izkoristili. To lahko z gotovostjo rečemo za 12-letnega Mika Wimmerja iz Severne Karoline v ZDA, ki si je v času divjanja novega koronavirusa naložil veliko šolskih obveznosti.



Mike je bil vedno zelo dober pri učenju. Pri rosnih petih letih se je naučil pisati računalniške programe, njegov zadnji podvig pa je še impresivnejši: štiriletni srednješolski program je končal, še preden je postal najstnik, naslednji mesec pa bo končal fakulteto, in to natanko sedem dni prej, preden bo zaključil srednjo šolo.

Najboljši učenec

»Vse razrede sem končal hitreje od vrstnikov,« je povedal za ameriške medije. »Sem kot spužva, znanje zelo hitro posrkam.« V srednjo šolo se je vpisal, ko so njegovi vrstniki začenjali osnovno šolo. Nato je sodeloval pri predmetih, ki so mu jih priznali tako v srednji šoli kot na fakulteti. ugotovil je, da bo, če izbere še nekaj takšnih predmetov, lahko končal dveletno dopisno fakulteto ob istem času kot srednjo šolo. To mu je tudi uspelo kot najboljšemu učencu. Čeprav so njegovi sošolci precej starejši od njega, pravi, da se z njimi dobro razume.



Mike že dela načrte za prihodnost. Pri 12 letih mu že ne manjka ponudb za službo, razmišlja pa tudi o nadaljevanju šolanja. Za CNN je povedal, da je njegova želja ustvariti tehnologijo, ki bo ljudem omogočala boljše življenje. Sam je svoj prvi ipad dobil že pri 18 mesecih.

