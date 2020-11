Melanio bo v Beli hiši zamenjala učiteljica

REUTERS Donald Trump je bil v soboto precej poklapan. FOTO: Carlos Barria/Reuters

V soboto popoldne po srednjeevropskem času je po več dnevih štetja glasovnic in strmenja v magično mejo 270 elektorskih glasov, kolikor je potrebnih za zmago na ameriških predsedniških volitvah, le napočil zmagoslavni trenutek za demokratskega kandidataDa so ga lahko mediji razglasili za zmagovalca, je bila namreč odločilna prav njegova zmaga v ameriški zvezni državi Pensilvaniji. Bidnu se je tako uresničila dolgoletna želja, da sede na prestol najmočnejše države na svetu. Ta novica je na noge dvignila vse, ki so glasovali zanj, in seveda njegovo družino. Njegova vnukinjaje na twitterju objavila fotografijo družinskega objema ob tej veseli novici.V nagovoru je Američanom zagotovil, da bo predsednik, ki bo združeval. Da tako ne vidi modrih (demokratskih) in rdečih (republikanskih) držav, ampak samo Združene države Amerike (ZDA). Med drugim ni pozabil omeniti, da je dobil več glasov kot kateri koli predsedniški kandidat v zgodovini ZDA, in seveda obljubil, da bo delal z vsem srcem za pridobitev zaupanja vseh Američanov.Sedeminsedemdesetletnega novoizvoljenega predsednika je v preteklosti zaznamovala tudi osebna tragedija. Njegova prva ženain enoletna hčista umrli v prometni nesreči leta 1972, ko sta se peljali v mesto po božičnih nakupih. V avtomobilu sta bila še njuna sinova, štiriletni​ in dveletni, v nesreči sta bila huje ranjena. Vse to se je zgodilo le nekaj tednov zatem, ko je bil Biden prvič izvoljen za senatorja (takrat je bil eden najmlajših senatorjev v zgodovini države).Leta 1975 je nato spoznal svojo drugo ženo, učiteljico iz Pensilvanije. Skupaj imata hčer. Jillbo tako v Beli hiši nasledila Slovenko. V primerjavi z njo bo zagotovo precej bolj zgovorna, saj je že v preteklosti pred številno množico ljudi veliko govorila o svojih načelih. Dobro predstavo o tem, kaj pomeni biti prva dama, je lahko dobila že v času, ko je Belo hišo vodil. Biden je bil namreč takrat podpredsednik države, ona pa tako druga dama ZDA.»On bo predsednik za vse naše družine,« je v soboto zapisala na twitterju. Sama sicer upa oziroma je že izrazila željo, da bi kljub nazivu prve dame še naprej poučevala angleščino na univerzi v Severni Virginiji. »Želim, da ljudje cenijo učitelje in prepoznajo njihovo vrednost ter spoštujejo ta poklic,« je pred meseci povedala za ameriško televizijsko postajo. Prav zaradi tega so mnogi v ZDA prepričani, da bi prav Bidnova lahko orala ledino v novi vloge prve dame.In sicer da ne bi, kot je povedala zgodovinarka, le ves čas stala ob predsedniku, ampak da bi lahko bila tudi ženska, ki lahko še naprej opravlja plačljivo službo.Pred zakoncema je tako razburljivo in novo obdobje. Biden naj bi se že danes sestal s skupino strokovnjakov, ki naj bi razpravljali o tem, kako naj se država naprej bori proti naraščajočemu številu okužb z novim koronavirusom. Miru pa zagotovo ne bo imel niti pred trenutnim predsednikom ZDA. Ta že vse od volitev vztraja, da so jih ukradli demokrati (predvsem zaradi glasovnic, poslanih po pošti) in da bo z vsemi možnimi pritožbami na sodiščih poskušal doseči popravo krivic, ki naj bi se mu zgodile.»Dejstvo je, da volitve še niso končane,« je bil jasen Trump in dodal, da je vsem jasno, zakaj Biden tako hitro nastopa kot zmagovalec, saj da nočejo, da pride resnica na dan. Za danes je napovedal, da bo začel postopke, s katerimi se bo zagotovilo spoštovanje zakonov in izvolitev legitimnega zmagovalca. V soboto, ko je Biden že slavil, je bil sicer na golfu. Ob vrnitvi v Belo hišo pa je bil videti povsem poklapan.Tokratne ameriške predsedniške volitve bodo še en pomemben mejnik v zgodovini ZDA. Senatorka iz Kalifornije, 56-letnabo namreč postala podpredsednica ZDA. Tako bo prva ženska na tem položaju, sicer pa je bila komaj tretja podpredsedniška kandidatka večje stranke v zgodovini ZDA, in obenem prva temnopolta ter hkrati azijskega izvora. Od leta 2014 je poročena z odvetnikom, s katerim nimata otrok.Emhoff ima dva otroka iz prejšnjega zakona. Njena sestraje politična analitičarka na televiziji MSNBC, njen svakpa glavni pravnik podjetja Uber.