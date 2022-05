Melania Trump nazaj v Belo hišo? To je namignila (VIDEO)

V prvem intervjuju Melanie Trump po odhodu iz Bele hiše je namignila, da obstaja možnost, da bi tam spet živela, saj nekdanji predsednik Donald Trump resno računa na ponovno izvolitev leta 2024. »Mislim, da smo v štirih letih Trumpove administracije veliko dosegli,« je povedala za Fox News in dodala: »Nikoli ne reci nikoli«, ko so jo vprašali, ali bi lahko znova živela v Beli hiši, če bi njen soprog kandidiral za ponovno izvolitev za mesto predsednika ZDA.

V pogovoru je Melania govorila tudi o tem, da v času svojega bivanja v Beli hiši ni bila na naslovnici revije Vogue, kar je desetletja stara tradicija, ki se je nadaljevala lani, ko je revija na naslovnico postavila zdajšnjo prvo damo Jill Biden.

»Pristranski so in in to je tako očitno.« Je pa ocenila tudi stanje v ZDA pod predsednikom Joejem Bidnom in dejala: »Mislim, da se veliko ljudi muči in trpi, zato upam, da se bo to kmalu spremenilo.«