Melania ga bo za ušesa: Trump naj bi ji porinil jezik v usta

Jenna Ellis, pravna svetovalka predsedniške kampanje Donalda Trumpa, je zanikala zadnjo v vrsti obtožb spolnega napada. Zagrozila je tudi s pravnim ukrepanjem proti britanskemu časniku The Guardian, ki je v četrtek objavil pogovor z nekdanjo manekenko Amy Dorris. Ta Trumpa obtožuje, da jo je proti njeni volji poljubljal in grabil.



Dorrisova pravi, da se je s svojim zaročencem udeležila ogleda odprtega teniškega turnirja ZDA leta 1997, ko je bila stara 24 let. Bila sta gosta Trumpa v njegovi loži. Trump jo je menda pred toaletami lože potegnil k sebi, ji potisnil jezik v usta ter jo začel grabiti po vsem telesu. Dorrisova pravi, da ga je odrinila stran. The Guardian je ob tem objavil tudi fotografije z omenjenega dne na teniškem turnirju, ki mu jih je posredovala Dorrisova skupaj z vstopnico, ki jo je obdržala.



»Navedbe so popolnoma lažne. Razmislili bomo o vseh razpoložljivih pravnih sredstvih proti The Guardianu za to obrekljivo objavo nepotrjene zgodbe,« je v sporočila Trumpova pravnica. Oglasila se ni iz strahu Trump se sooča s številnimi podobnimi obtožbami, ki jih vse zanika. Leta 2016 je bil pred volitvami objavljen posnetek oddaje Access Hollywood iz leta 2005, na katerem se hvali, da lahko kot slavna in bogata oseba počne z ženskami, kar mu pade na pamet. Trump je objavljeno priznal, se opravičil, vendar pa dejal, da se je le bahal. Pred dvema letoma je nekdanja pornoigralka Stormy Daniels razkrila, da je imela intimno razmerje z njim leta 2006, približno v času, ko je njegova tretja žena Melania rodila njunega edinega sina Barrona.



Dorrisova je za The Guardian povedala, da je razmišljala o izpovedi že leta 2016, vendar tega ni storila iz strahu za svojo družino. »Sedaj sta moji dvojčici stari 13 let in želim jima dati vedeti, da ne smeta pustiti nikomur, da z njima počne, kar si želi,« je dejala.