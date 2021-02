Med vzdrževalnimi deli našel za pol milijona zlata in denarja

Ker ni bilo izgubljeno, ne more biti najdeno.

Pričakoval je polovico, a se je uštel. FOTO: Anna Valieva/Getty Images

Kot kaže, lahko najditelj pozabi na zasluženi delež, pa čeprav je dragocene zabojčke nemudoma nesel na policijo in se izkazal za pravega poštenjaka. Primer, ki je razburil mesto Dinklage na severozahodu Nemčije, dobiva epilog, a ta ni na strani dobrotnika.Zgodba je dosegla medije že leta 2016, ko je neimenovani možakar, zaposlen pri podjetju za vzdrževanje, med odstranjevanjem korenin in urejanjem grmičevja na pokopališču odkril zabojčke, polne zlatih kovancev in gotovine. Najdbo je odgovorno nesel na policijsko postajo, naslednji dan pa je s sodelavci še enkrat pregledal predel, ki je gostil takšno premoženje, in našel še nekaj zabojev, poroča Deutsche Welle.Celotna najdba je bila vredna okoli pol milijona evrov, skrbništvo nad zakladom pa je začasno prevzelo mesto. Dokler se ne oglasi lastnik premoženja, so pojasnili, če tega ne bodo izsledili v šestih mesecih, bo polovica bogastva po zakonu pripadla najditelju.A to se ni zgodilo, in to zaradi preprostega, absurdnega dejstva, ki so ga v pojasnilo zdaj ponudili pravni strokovnjaki: zaklad ni bil izgubljen, temveč skrit, zatorej se lahko možakar, ki po tej logiki sploh ni najditelj, obriše pod nosom. Povrhu bi premoženju težko rekli zaklad, ki namiguje na starodavnega, so še pojasnili, saj sta bila denar in zlato zakopana šele kratek čas pred odkritjem, kar razodevajo datumi na kovancih, ki nosijo letnico 2016.Delavec pri vzdrževalnem podjetju je zaradi šokantnega preobrata sklenil tožiti mesto, pri tem pa zaprosil še za brezplačno pravno pomoč. To so mu že zavrnili, zato ni jasno, ali bo možakar pri tožbi sploh vztrajal, pa tudi sicer strokovnjaki ocenjujejo, da najditelj, ki to očitno ni, nima možnosti za zmago.Ali oblasti domnevajo, da je premoženje nezakonitega izvora in lastnik zato ostaja skrit, pa niso razkrili.