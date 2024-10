Ameriške volitve že čez tri tedne: poglejte, kako stojita Harrisova in Trump in kaj potrebujeta za zmago

Glede na predvolilne ankete ima Kamala Harris le 1-odstotno prednost pred republikanskim nasprotnikom Donaldom Trumpom. Politični analitiki in ameriški strategi so že tedne zmedeni zaradi nepredvidljivosti letošnjih volitev. Kljub temu da so predsedniške volitve 5. novembra že zelo blizu, sta Harrisova, aktualna podpredsednica in kandidatka demokratov, ter Trump v izenačeni bitki.

Trump ostaja izoliran, saj ga ne podpirajo niti bližnji družinski člani. FOTO: Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

Harrisova ima rahlo prednost na nacionalni ravni, vendar je ta samo enoodstotna, kar je nepomembno zaradi ameriškega volilnega sistema, kjer predsednika izbirajo elektorji. Zmaga pripada kandidatu, ki zbere 270 elektorskih glasov.

Večina držav je že »varnih« za demokrate ali republikance, kot sta Kalifornija za Harrisovo in Ohio za Trumpa, vendar je še vedno odprtih 93 glasov v sedmih ključnih državah, vključno z Arizono, Michiganom, Wisconsinom in Pensilvanijo.

Trump se je v sredo v odgovoru na očitke, da želi odpraviti zunajtelesno oploditev, označil za »očeta zunajtelesne oploditve«. Vztrajal je, da je odločitev vrhovnega sodišča o odpravi pravice do umetne prekinitve nosečnosti dobra. Dejal je tudi, da namerava milijarderju Elonu Musku, ki je podprl njegovo kampanjo, v primeru zmage zagotoviti položaj v svoji vladi. Harrisova je v objavi na omrežju X zatrdila, da je situacija obratna. »O čem govori? Njegove prepovedi splava so že ogrozile dostop do posega, njegova lastna platforma pa govori o ukinitvi zunajtelesne oploditve. Raje naj prevzame odgovornost za to, da vsaka tretja Američanka živi v zvezni državi, kjer je splav prepovedan,« je zapisala.

Nepredvidljiva kampanja

Harrisova ima na voljo le 25 možnih kombinacij za dosego 270 elektorskih glasov, Trump pa 32. Najpomembnejša država bi lahko bila Pensilvanija z 19 glasovi, kjer ima Harrisova rahlo prednost.

Harrisova ima rahlo prednost na nacionalni ravni, vendar je ta samo enoodstotna. FOTO: Lawrence Jackson

Kljub njeni blagi prednosti je kampanja nepredvidljiva, saj je eden od glavnih kandidatov, predsednik Joe Biden, izstopil zaradi slabega nastopa in zdravstvenih težav. Harrisova ima podporo številnih vplivnih osebnosti in političnih figur, vključno z nekdanjimi republikanci. Na drugi strani pa Trump ostaja izoliran, saj ga ne podpirajo niti bližnji družinski člani.

Ne glede na nepredvidljivost letošnje tekme je jasno, da bo zmagal tisti, ki se bo volivcem predstavil kot simbol želenih sprememb. Harrisova ima rahlo prednost kot zaščita pred vzponom radikalne desnice.