Donald Trump razkril najintimnejše podrobnosti o svojem sinu Barronu (18)

Čeprav sta Donald in Melania vse doslej skrbno varovala zasebnost svojega sina, se zdi, da sta se odločila to spremeniti, odkar je Barron napolnil 18. let. Nekdanji ameriški predsednik je namreč spregovoril o Barronovem ljubezenskem življenju.

Jeseni je sin Donalda Trumpa, nekdanjega predsednika, ki se znova poteguje za predsedniški mandat, Barron, začel študirati na fakulteti. Najmlajši Trumpov sin obiskuje Stern School of Business, eno najboljših poslovnih šol v državi, in je vpisan na univerzo NYU v New Yorku.

Tuji mediji so poročali, da je Barron na svoja prva predavanja prihajal v spremstvu varnostnikov.

Čeprav sta Donald in Melania varovala zasebnost svojega sina, dokler je bil mladoleten, se zdi, da sta zdaj pripravljena deliti več informacij. Nekdanji predsednik je v podcastu PBD spregovoril o Barronovem ljubezenskem življenju.

»Nisem prepričan, da je v tej fazi življenja. Mislim, da še ni imel dekleta,« je dejal Donald, ki je ponosen na svojega sina in ga pohvalil, rekoč, da je zelo pameten, dober fant in odličen študent.

Trump je še dodal, da Barron živi sam v penthouseu v New Yorku, kar je bila Barronovo odločitev in da zelo uživa na predavanjih.