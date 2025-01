Mama psička rešila podhlajenega mladiča: »Trenutno sta oba v dobrem stanju« (FOTO)

Potem ko je neznani dobrotnik na cesti našel enega od njenih dveh preživelih psičkov in ga odnesel na veterinarsko kliniko, je potepuška psička iz Istanbula v Turčiji zgrabila svojega drugega, nezavestnega mladiča in še njega odnesla do te veterinarske postaje. Pred vrati postaje je psička izpustila na tla. Trenutek, ki ogreje srce, je posnela varnostna kamera v veterinarskem centru, posnetek pametne psičke pa je nato zakrožil po spletu.

Malo je manjkalo, pa bi bil mraz za tole kepico usoden.

»Kolega Emir je opazil, da pred vrati čaka psička,« je za Associated Press povedal Baturalp Dogan, veterinar na veterinarski kliniki Beylikduzu Alfa. Veterinarski tehnik je sprva menil, da je psiček verjetno mrtev.

»Sprva mu ni bilo jasno, za kaj gre, saj je bila situacija zelo nenavadna. Pride psička s kužkom v gobcu in kužka spusti na tla. Ni se videlo, ali je mladiček živ ali ne,« je povedal Dogan in dodal, da je bil psiček na otip ledeno mrzel. Nameraval ga je razglasiti za mrtvega.

Pobral ga je in ga rutinsko vseeno pregledal s stetoskopom ter zaslišal šibek utrip. Po dodatnih pregledih je bilo jasno, da stanje kužka le ni tako slabo, kot se zdi. Ekipa klinike je zavihala rokave in se lotila dela. Mama psička je ves ta čas stala poleg in spremljala, kaj se dogaja z njenim mladičem.

Tako mama kot mladiček sta ostala na kliniki in se, pravijo veterinarji, počutita vsak dan bolje. »Trenutno sta oba v dobrem stanju. Vsak dan se počutita bolje,« zagotavlja Dogan, ki pa dodaja, da psiček, ki je utrpel podhladitev, in njegova mama potrebujeta zdravljenje in da je nemogoče napovedati, kdaj bosta popolnoma zdrava. Veterinarjem je uspelo ozdraviti tudi drugega psička, ki je zdaj združen z mamo in bratcem. Psička sta edina preživela od šestih mladičev, ki jih je na trenutno zelo hladnih ulicah turškega mesta skotila skrbna psička. Veterinarji so ji nadeli ime Mama.