Madžar razjezil Hrvate, na Viru je z avtom zapeljal v morje (VIDEO)

Na Jadranu se ljudje vsak dan srečujejo z najrazličnejšimi nesrečami, zdaj pa se je pojavil še nenavaden posnetek z otoka Vir. Video prikazuje, kako je avto z zadnjimi pnevmatikami v morju, nanj pa je pritrjen vodni skuter.

Na Facebook strani 'Prometne zgode i nezgode' so objavili posnetek, na katerem, kot trdijo, Madžar skuša umakniti avto s plaže, poroča 24sata.hr.

Video prikazuje, kako je na avto pritrjen vodni skuter, ki ga želijo izvleči iz vode. »Madžari so se vkopali na plaži z avtomobilskimi pnevmatikami, ki se vrtijo v prazno,« piše v opisu videa, komentarjev pa je bilo veliko.

»Balaton imajo, zakaj ne počne tega tam?«, »Moral bi se zapeljati še malo bolj vzvratno, bi imel boljši zalet.«, »To se lahko zgodi samo pri nas.«, »Motijo ga najbrž nogavice v sandalih,« so zapisali sledilci na profilu. Medtem ko so se nekateri dobro pošalili na račun Madžarov, so drugi besneli.

»Ma*** komurkoli, predvsem pa Orbanovcem, ma*** policiji, komunalam in vsem, ki dopuščajo te bedarije. Naredite to v normalni državi!«, »Ve se, kako in kje se spuščajo barke v morje! To je divjaštvo. In tip, ki je snemal, bi moral poklicati policijo,« so se usuli tudi negativni komentarji na družbenem omrežju.