Mačje drevo polno zasedeno

Zadnji dve leti so jim bili dragocena uteha in prijetna družba, a z odpiranjem družbe in opustitvijo protikoronskih ukrepov jim ljubezen do hišnih ljubljenčkov ni več na vrhu seznama. K sreči jih ne odlagajo več na avtocestnih postajališčih, kot je bila navada nekaterih, naveličanih odgovornosti za drugo živo bitje, ampak jim med svojim oddihom zagotavljajo udobno in prijazno namestitev. Mnogi so za to pripravljeni odšteti mastne denarce, zato mačji hoteli v Parizu zadnje čase naravnost cvetijo.

Rekreacija in zabava sta zagotovljeni. FOTO: Hasret Sonmez, Getty Images

Razvajanje ob doplačilu

V Mačjem drevesu (Arbre a Chats) so polno zasedeni, se radi pohvalijo, in to že od februarja; pred septembrom nimajo na voljo nobene mačje nastanitve, zasedenih je vseh 24 suit oziroma boksov. V vsakem je prostora za eno muco, če pa ima plačnik dve mački, ki se dobro razumeta, lahko tudi sobivata, pojasnjujejo za Reuters. Posel cveti, zadnji dve leti pa so komaj shajali iz meseca v mesec, si zdaj manejo roke v priljubljenem mačjem hotelu, kjer si lahko gostje privoščijo tudi počitek na kavču, rekreacijo na leseni plezalni strukturi, opazujejo prometno francosko prestolnico z varne okenske police ali pa se – ob doplačilu, kakopak – pustijo razvajati spretnim rokam oskrbnikom hotela oziroma izkušenim poznavalcem mačjih potreb. Na voljo so masaža in posebna nega ter krtačenje kožuščka pa tudi posebni jedilniki in protistresna terapija, za najbolj zaposlene lastnike pa gostjam ponujajo celo prevoz od doma do hotela in vrnitev v domače okolje, potem ko se lastniki vrnejo z oddiha, polni energije in elana.

45 evrov je treba odšteti za prenočitev.

Zaposleni poskrbijo za dosledno odmerjanje zdravil, če jih žival uživa, po potrebi jih seveda oskrbi veterinar. Osebje lahko muce tudi fotografira in zaskrbljenim lastnikom dvakrat na teden pošlje kratko poročilo o počutju in doživetjih njihove varovanke. Hišni ljubljenčki so namreč za mnoge kakor otroci na poletnem taboru, zato je prav, da družini poročajo o njihovem počutju in ji odpravijo skrbi. Cena za prenočitev brez dodatnih ugodnosti je v poletni sezoni 45 evrov za mačko, najmanjše število nočitev pa so štiri.