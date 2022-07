Luksuzno križarjenje okoli sveta razgrabljeno

Za nekatere krize ni, se zdi. Še preden je podjetje za luksuzna križarjenja Regent Seven Seas Cruises začelo sprejemati prijave za plovbo okoli sveta v letu 2025, že so bila prav vsa mesta razprodana.

Kljub temu da križarjenje ni ne za tiste s plitvimi žepi kot ne za ljudi s službami in obveznostmi. Cene se namreč začnejo pri 80.000 evrih, medtem ko bodo petičneži za bivanje v najbolj luksuznih kabinah odšteli skoraj četrt milijona.

Na razpolago pa morajo tudi imeti skoraj pol leta časa, saj bo potovanje potekalo čez tri oceane, med katerim se bo razkošna ladja ustavila v 25 državah na vseh petih celinah, s 150 nočmi na krovu.

36.295 navtičnih milj bodo prepluli.

Križarka bo 7. januarja 2025 odrinila iz Miamija na Floridi, od tam pa bo rezala valove mimo morij Južne Amerike, Južnega Pacifika, Avstralije in Nove Zelandije, Azije ter Aljaske. Itinerarij vključuje postanek v 97 različnih pristaniščih, gostje bodo lahko izbirali med kar 395 ekskurzijami na kopno, daljše oglede, vključno z doživetjem nočnega utripa mest, kot so Rio de Janeiro v Braziliji, Hošiminh v Vietnamu in Bora Bora v Francoski Polineziji, pa bodo omogočili privezi čez noči v 16 mestih. Domišljen načrt poti omogoča tudi ogled 48 znamenitosti pod Unescovo zaščito, med temi sta Velikonočni otok in opera v Sydneyju.

Približno petmesečna plovba nikakor ni malo, pa vendar se je četrtina gostov odločila za možnost podaljšanja križarjenja še za 18 dodatnih noči. Skupno bodo na valovih torej zaspali kar 168-krat.