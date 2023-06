Lovci ubili medveda: Morali smo, plezal je na balkone in bil nevaren za ljudi

Sinoči so lovci na območju Sv. Lucija v središču Kostrene ustrelili medveda, poroča Novi list. Lovci in strokovnjaki so potepuha skušali vrniti v naravo in preusmeriti njegovo gibanje, a jim kljub trudu ni uspelo, zato so morali žival usmrtiti.

Medved je postal grožnja lokalnemu prebivalstvu.

»Plezal je po balkonih, prihajal do vrat, na avtobusni postaji ogrožal dekleta«

»Medved je podivjal, začel je povzročati težave in ogrožati ljudi. Zahajal je na dvorišča in otroška igrišča ter ogrožal prebivalce. Pred prihodom lovcev je grozil dvema dekletoma, ki sta bili na avtobusni postaji. Ti sta zbežali, oče pa se je skril v kombi, dokler medveda ni bilo več.

Plezal je na balkone ljudi, garažne plošče, pojavljal se je pred vhodnimi vrati hiš. Lovci smo se odzvali na klic 112 in na klice krajanov, a je medved že naredil veliko zmešnjavo, zato sinoči ni bilo mogoče zaspati. Skupaj z županom, policijo in pristojnimi institucijami smo se odločili za odstrel medveda,« je za Novi list povedal Orlando Francišković, predsednik Lovskega društva Jelen Čavle.

Lovci so dejali, da živali ni bilo mogoče uspavati in so jo zato bili prisiljeni odstreliti. Minuli konec tedna so medveda opazili v Kostreni in Bakru.

Po Franciskovićevih besedah ​​je zelo verjetno, da gre za istega medveda, starega približno dve leti. Potem ko je sredi gnezditvene sezone zapustil mamo, je bil izpostavljen nevarnostim alfa samcev.