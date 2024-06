Sosedje so trepetali zaradi vremena. Močno jo je skupilo tudi letalo, ki mu je odtrgalo nos

Močno deževje je konec tedna zajelo Avstrijo, predvsem avstrijsko Štajersko. Narasla deroča voda je poplavljala, iz središča Übelbacha je odnašala celo avtomobile.

Včeraj je bilo hudo na drugem, zahodnem koncu Avstrije, in sicer ob Bodenskem jezeru. Gladina je zaradi velikega dotoka iz Rena, obilice dežja in taljenja snega v gorah vztrajno naraščala. Zato so pristojni ob obrežju jezera postavili pregrade, da bi preprečili izlivanje rečne vode na naseljena območja, kot so Bregenz, Hard and Fußach.

Nevihtno dogajanje nad Avstrijo si bodo zapomnili tudi potniki na letalu družbe Austrian Airlines. To se je v avstrijsko prestolnico vračalo z Majorke, ko ga je zajela nevihta s točo. Ena od potnic Emmeley Oakley je za ameriški ABC News povedala, da so 20 minut pred pristankom ob 17.55 prišli v nevihtni oblak. Letalo je močno stresalo, poleg turbulence pa se je nad njim znesla še toča.

Dvajset minut pred pristankom na dunajskem letališču je letalo zašlo v nevihtni oblak s točo.

Po navedbah posadke nevihtna celica ni bila vidna na vremenskem radarju. Letalo je bilo v neurju zelo močno poškodovano: odtrgalo mu je nos, razbita so bila okna pilotske kabine. Po pisanju avstrijskega časnika Kronen Zeitung naj bi pilot pristajal na slepo, zaradi izkušenosti mu je tudi uspelo.