Lažje do energijskih pijač kot do vode

Oblasti v Afganistanu so po odhodu ameriških vojakov leta 2021 odpravile številne pridobitve Zahoda, ne pa tudi proizvodnje energijskih pijač, ki so ponekod v tej državi lažje dostopne kot voda.

Medtem ko je alkohol v Afganistanu prepovedan, s kofeinom in sladkorjem bogate energijske pijače tam uživajo vsi, od pripadnikov tajne policije do otrok, piše francoska tiskovna agencija AFP. Oglasov zanje – domače blagovne znamke nosijo privlačna zahodnjaška imena, kot so Commando, Attack in Predator – je celo več od propagandnih oglasov talibanskih oblasti.

Oglašujejo jih vsepovsod. FOTO: Mohsen Karimi/AFP

Kot so povedali različni Afganistanci, je uživanje energijskih pijač postalo navada in odvisnost. Življenje v Afganistanu je težko, ljudje trdo delajo, s pomočjo teh pijač pa lažje prenašajo utrujenost. Prinašajo jim veselje v življenje, je za AFP povedal 36-letni prodajalec Ahmad Gulab. Lokalne energijske pijače stanejo le okoli 30 afganijev (36 evrskih centov), medtem ko sta uvoženi pijači red bull in monster, najbolj priljubljeni svetovni imeni, za večino nedosegljivi.

Več kot milijon pločevink na dan

Številni v Afganistanu v teh pijačah vidijo tudi nadomestek za nezadostno in nekakovostno prehranjevanje. Po podatkih Svetovnega programa za hrano namreč 90 odstotkov Afganistancev v z revščino prepredeni državi ni zadostno prehranjenih. A tako pogosto pitje energijskih pijač terja davek. Prekomerno uživanje kofeina lahko povzroči visok krvni tlak, razbijanje srca, tesnobo in nespečnost.

Pamir Cola iz Herata proizvede več kot milijon pločevink na dan. FOTO: Mohsen Karimi/AFP

V Heratu na zahodu države podjetje Pamir Cola proizvede več kot milijon pločevink na dan; kljub temu je to le manjši igralec v lokalni industriji, za katero ocenjujejo, da proizvede po dve pločevinki na dan za vsakega od 40 milijonov Afganistancev, piše AFP, ki sicer opozarja, da je te številke težko preveriti.

Energijske pijače so izumili leta 1962 na Japonskem, njihova popularnost pa se je razrasla po letu 2000. Zdaj je njihova globalna proizvodnja vredna skoraj 40 milijard dolarjev (malo manj kot 36 milijard evrov) na leto.