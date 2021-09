Kovance na Hrvaškem bo stražila vojska

Časovna omejitev za menjavo bankovcev ni predvidena.

Slovenija je uvedla evro že daljnega 2007., pa se pri marsikom še vedno najde kakšen tolarski bankovec ali kovanec.Medtem ko so pri Banki Slovenije prvi zamenljivi brez časovne omejitve, pa smo se od drugih dokončno poslovili leta 2017. Pred zamenjavo valute so se zdaj znašli naši južni sosedje, ki pa bodo za prehodno obdobje hrambe kovancev zaposlili kar vojsko.Kar 50 km visok stolpKot poroča Slobodna Dalmacija, na Hrvaškem pričakujejo, da bo ob uvedbi evra v obtoku še vedno več kot milijarda kovancev različnih vrednosti, kun in lip, ki bodo po grobi oceni zasedali za 3000 kubičnih metrov prostora, njihova teža pa bo znašala kar 5200 ton. Bankovcev bo okoli 500 milijonov, iz njih bi lahko sestavili stolp, visok 50 kilometrov, zanje pa ni predvidena časovna omejitev menjave kakor za kovance. Večji organizacijski zalogaj bodo za državo pomenili torej kovanci, ki jih bo mogoče zamenjati še tri leta po uvedbi evra, po preteku roka pa jih bodo stalili in pridobljeno kovino predelali za vnovično rabo oziroma prodali.A da ne bi kovanci znova ušli v obtok oziroma v napačne roke, so pri Hrvaški narodni banki za pomoč zaprosili kar vojsko. Z ministrstvom za obrambo zdaj iščejo primerno velik objekt, v katerem bi hranili odsluženi denar, seveda pa bo prostor tudi strogo zastražen in varovan, za kar bo morala poskrbeti vojska. Hrvaška naj bi novo valuto sprejela leta 2023, dokončno potrditev Bruslja za vstop v evroobmočje pa pričakujejo sredi prihodnjega leta.