Mladega Kosto doletela kazen

Pisali smo, da je mama Koste zaprosila institucije, naj njen sin nadaljuje osnovnošolsko izobraževanje, čeprav ne bo odkorakal na prostost. Mama je pristojne prosila za rešitev zapletenega položaja in zapisala, da njena mlajša hčerka ne more nadaljevati šolanja na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, kjer je brat zagrešil množični pokol, sam pa je hospitaliziran na otroški kliniki za nevrologijo in psihiatrijo.

Ker je mladi morilec v zavodu zaprtega tipa, lahko nadaljevanje izobraževanja poteka prek šole dr. Dragana Hercoga, ki je specializirana za poučevanje med bolnišničnim zdravljenjem, piše Blic. Po pisanju tega medija so iz OŠ Vladislava Ribnikarja tudi javili, da so Kosto izključili iz te šole.

Kosta, ki je 3. maja ubil devet učencev in varnostnika, je do takrat opravil dve tretjini pouka in ima po zakonu pogoje za dokončanje sedmega razreda. Tako je tudi navedeno v zakonu.

Kdaj bo nadaljeval šolanje in po katerem modelu, se morajo institucije še odločiti, piše Blic.

Kako mu bo predstavljena snov osmega razreda, je odvisno od ocene strokovnjakov klinike za nevrologijo in psihiatrijo otrok in mladine. Pred kakršno koli odločitvijo šolskega sistema mora klinika oceniti, ali je morilec sposoben nadaljevati šolanje.

Menda sta možna dva modela – da je učni načrt podan izključno v pisni obliki ali na spletu. Če se odločijo, da bo šolanje nadaljeval prek spleta, do drugih vsebin na računalniku ne bo mogel dostopati.