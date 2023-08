Mama Koste K. pisala institucijam: v pismu je zahtevala to ...

Mama dečka, ki je v srbski Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja zagrešil grozljivi zločin, zahteva, da njenima otrokoma zagotovijo nadaljevanje šolanja. V pismu, ki ga je naslovila na pristojne institucije in zaprosila za razrešitev zapletenega položaja, naj ne bi niti enkrat omenila tragedije, za katero je odgovoren njen sin, poroča srbski Blic.

Pismo naj bi bilo po poročanju medijev izjemno ostro in brez čustev. V njem naj bi mama dečka, ki je ubil devet učencev in varnostnika, navajala, da je vprašanje obveznega osnovnošolskega izobraževanja njenih otrok še vedno odprto. Zapisala je, da njena mlajša hčerka ne more nadaljevati šolanja na tej osnovni šoli, njen sin pa je hospitaliziran na otroški kliniki za nevrologijo in psihiatrijo.

Zapisala naj bi, da je treba poskrbeti, da bo sinovo šolanje potekalo v skladu s predpisi, čeprav ne bo odkorakal na prostost. Dodajajo, da bo verjetno njegovo šolanje potekalo na daljavo, tako kot je to običajno za hospitalizirane otroke. Vse podrobnosti naj bi bile znane do konca tedna. Mladoletni množični morilec je imel do zdaj onemogočeno komunikacijo z zunanjim svetom.