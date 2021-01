Kongres potrdil že drugo ustavno obtožbo Trumpa

Predstavniški dom ameriškega kongresa je razpravljal o že drugi ustavni obtožbi predsednika ZDA Donalda Trumpa, ker je spodbudil napad svojih privržencev na kongres. Tudi drugo obtožnico so potrdili. Kongresniki tokrat niso tvegali, palačo je poleg policistov varovala tudi vojska.



Ustavno obtožbo so podprli vsi demokrati v predstavniškem domu, ki imajo večino, zato ni bilo nobenega dvoma, da bo obtožnica potrjena. Enotna fronta republikancev za Trumpom se je zaradi napada na kongres skrhala in ustavno obtožbo je že v torek javno podprlo pet republikanskih članov predstavniškega doma.



New York Times in Axios sta v torek poročala, da je vodja senatne večine Mitch McConnell republikanskim kolegom povedal, da je vesel ustavne obtožbe in da je napočil čas, da stranko očistijo Trumpovega vpliva. Tudi McConnell je spremenil stališče po napadu na kongres, v katerem je umrlo pet ljudi, ni pa še potrjeno, ali je res pripravljen na hitro sojenje Trumpu v senatu, še preden bo moral ta 20. januarja zapustiti položaj.



Če demokrati dobijo zagotovila o hitrem senatnem ukrepanju in McConnellovi podpori, bodo obtožnico hitro poslali naprej, v nasprotnem primeru pa lahko počakajo, dokler se ne ustoliči nova vlada demokrata Josepha Bidna in dobijo večino v senatu z dvema novima članoma iz Georgie. McConnell je med razpravo o ustavni obtožbi prek tiskovnega predstavnika razčistil dvome in pojasnil, da bo s senatnim sojenjem Turmpu treba počakati do Bidnove prisege. Za sojenje bi bil potreben sklic izredne seje senata, ki je na dopustu, McConnell pa tega ne namerava storiti. Redna seja se začne 19. januarja, Biden pa bo prisegel dan kasneje. Jeza demokratov in nekaterih republikancev je sicer tako velika, da politične kalkulacije več niso v ospredju in pač sprejemajo ukrepe, da se Trumpa čim prej znebijo in ga potem na koncu še kaznujejo s prepovedjo morebitne nove predsedniške kandidature.



»To je eden od trenutkov, ki presegajo politiko. Če to ni za ustavno obtožbo, potem res ne vem, kaj potem je,« je dejal republikanski kongresnik iz Illinoisa Adam Kinzinger in predvidel, da bo za potrditev ustavne obtožbe glasovalo več kot le pet republikancev. Tudi če bo McConnell pripravljen hitro ukrepati, pa je za potrditev ustavne obtožbe Trumpa in predčasno odstavitev s položaja še vedno potrebna dvotretjinska večina 100-članskega senata in trenutno tam še ni dovolj republikancev, ki bi se javno opredelili za potrditev obtožnice, ki ima eno samo točko – spodbujanje vstaje proti vladi. Trumpovi privrženci še vedno načrtujejo nasilje pred prenosom oblasti, vendar bo to zdaj veliko težje, ker je v Washingtonu že nameščenih nekaj tisoč pripadnikov nacionalne garde iz raznih zveznih držav, do Bidnove inavguracije pa bo za varovanje poleg raznih policijskih agencij skrbelo skupaj okrog 15.000 vojakov.



Zasedanje se je začelo z molitvijo kongresnega kaplana, ki je pozval k modrosti in zavarovanju pravice pred vladavino drhali. Demokrati ostro kritizirajo napad na kongres in predsednikovo vlogo pri tem, ki je vsem jasna. Republikanci, ki so se odločili zagovarjati Trumpa, prav tako, vendar se bolj osredotočajo na domnevno nepoštenost ustavne obtožbe po hitrem postopku, pri čemer se Trump ne more niti prav braniti. Demokratom prav tako očitajo, da z ustavno obtožbo po nepotrebnem delijo Ameriko.



Vlogo Trumpovega branilca je ponovno prevzel Jim Jordan iz Ohia, ki je demokrate skupaj s kolegi obtožil, da se želijo Trumpa znebiti že od leta 2017, da podpirajo nasilne proteste levice in z ustavno obtožbo delijo državo.



Trumpa je prva ustavna obtožba doletela leta 2019, ker je pritiskal na Ukrajino, da mu pomaga pred volitvami z uvedbo preiskave Josepha Bidna. Takrat je v senatu za obsodbo od republikancev glasoval le Mitt Romney in ni uspela.

