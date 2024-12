Ko gre šolska smučarija res narobe! Dijaki so se snemali med seksom in kradli žganje, pri enem našli nož

Iz Velike Britanije poročajo o škandalu, ki se je zgodil na šolskem smučarskem izletu. Justine Drury, razredničarka na šoli CP Riverside v Nottinghamu, ki skrbi za otroke z vedenjskimi in socialnimi težavami, je bila odpuščena po šolskem smučarskem izletu v Švici leta 2017. Deset fantov in dve dekleti so šli na izlet skupaj z učiteljico, še eno članico osebja in pripravnico.

Spala s tremi fanti, eden od njih plačal za seks

Pred svetom Agencije za pedagoško regulacijo je bilo razkrito, da je ena dijakinja seksala s tremi fanti, od enega od njih pa je za to prejela približno 35 evrov. En dijak pa je posnel dva druga med seksom in s posnetkom skušal izsiljevati, da bi seksala tudi z njim. Justine Drury trdi, da je za obstoj spornega posnetka izvedela šele pozneje, ob tem navaja The Telegraph.

Kradli žganje, obiskovali nočne lokale ...

V preiskavi primera se je še pokazalo, da so dijaki vlomili v restavracijo v hotelu in ukradli 10 steklenic žganih pijač. Ob drugi priložnosti so našli dijaka z nožem, nekateri so kradli v trgovinah, nekateri pa brez nadzora obiskovali nočne lokale. Regulativna agencija je ugotovila, da je bilo razmerje med dijaki in učitelji »skrajno neprimerno«. Razredničarka je sprva sicer sprejela zadostne ukrepe, da bi preprečila spolno aktivnost dijakov, je še ugotovila komisija. Kasneje pa jih je pustila brez nadzora in ni storila ničesar, potem ko je izvedela, da so nekateri seksali. Po koncu izleta tudi povedala, kaj se je dogajalo v Švici.