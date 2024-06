Ker jo plačujejo za nič dela, jih toži

Prepričani smo, da bi marsikdo pri nas z veseljem zamenjal z njo, toda Francozinji, zaposleni v gigantu telekomunikacij Orange, se je delovno mesto, na katerem je prejemala plačo, ne da bi ji bilo treba delati, zdelo ponižujoče. Celo tako užaljena je bila, da je delodajalca zvlekla na sodišče. Obtožila ga je moralnega trpinčenja in diskriminacije, saj ji vodstvo dobrih 20 let ni dalo nobene delovne naloge.

Telekomunikacijsko podjetje raje plačuje, kot da bi se prepiralo. FOTO: 12521104/Getty Images

Laurence Van Wassenhove se je v podjetju zaposlila leta 1993, ko je bilo to še Francoski Telekom. Kasneje ga je prevzelo podjetje Orange. Njen prvotni delodajalec je vedel, da je hemiplegik – ima delno paralizo obraza in okončin – in da od rojstva trpi za epilepsijo. Ponudili so ji položaj, prilagojen njenemu zdravstvenemu stanju: delala je kot tajnica in v kadrovski službi do leta 2002, ko je zaprosila za premestitev v drugo francosko regijo. Njena prošnja je bila odobrena, vendar njeno novo delovno mesto ni bilo prilagojeno njenim potrebam.

Vodstvo ji kar 20 let ni dalo nobene delovne naloge!

Izvid medicine dela je potrdil, da delovno mesto zanjo ni primerno, odtlej pa je podjetje Van Wassenhofovo raje pustilo pri miru in jo plačevalo za nič dela. Zaradi tega se je pritožila že leta 2015, a se kljub mediaciji z delodajalcem ni nič premaknilo. Odvetniki trdijo, da jo je delodajalec na ta način želel prisiliti, da bi pustila službo. Francoski časnik La Dépêche je stopil v stik s podjetjem Orange glede opisanega primera in družba je sporočila, da so naredili vse, da bi ženska delala v najboljših možnih razmerah, in da so ji poleg polne plače nekajkrat izplačali tudi nepovratno denarno pomoč.