Bodo Putina aretirali v državi, kjer je pred kratkim bila Pirc Musarjeva?

Vladimir Putin bo Mongolijo obiskal ob 85. obletnici zmage sovjetskih in mongolskih sil nad Japonci, ki so leta 1939 okupirali bližnjo Mandžurijo. Ob tem bo z mongolskim kolegom Uhno Hurelsuhom razpravljal o dvostranskih odnosih ter aktualnih mednarodnih in regionalnih vprašanjih, so sporočili v Kremlju.