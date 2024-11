Kdo bo zmagal na ameriških volitvah? To pravijo čisto zadnje ankete pred dnevom d

Jutri bodo v ZDA potekale predsedniške volitve. Svet se sprašuje, ali bo po njih predsedniški položaj že drugič zasedel Donald Trump ali pa prvič Kamala Harris. Sodeč po anketah, se na volitvah obeta precej izenačen boj. Sky News je objavil končno stanje javnomnenjskih raziskav. Upoštevali so zadnje ankete in na podlagi njih določili, kakšen delež glasov bi dobila Harrisova in kakšnega Trump.

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah, so Američani pri glasovanju zelo razdeljeni. Vseeno pa Harrisovi očitno kaže malenkost bolje. Omenjeni britanski medij poroča, da bi zanjo glasovalo 48,3 odstotka volivcev, za Trumpa pa 47 odstotkov. Kot so razkrili, je Harrisova tik pred volitvami malenkostno povečala prednost pred nasprotnikom.

Nihajoče zvezne države

Kdo bo na koncu predsednik države, bo odvisno od elektorskih glasov. Zbrati jih bo treba vsaj 270. Veliko bo odvisno od t. i. nihajočih zveznih držav, in kot vse kaže, bosta tudi v njih Harrisova in Trump bila napet boj. Med te nihajoče države spadajo Pensilvanija, Georgia, Severna Karolina, Michigan, Arizona, Wisconsin in Nevada.

Sodeč po ugotovitvah Sky Newsa, bi Harrisova utegnila dobiti elektorske glasove od zvezdnih držav Pensilvanija, Michigan, Wisconsin in Nevada, Trump pa od zveznih držav Georgia, Severna Karolina in Arizona. Bo pa po podatkih Sky Newsa v Severni Karolini še posebej tesno.

Presenečenje v Iowi

Kot smo danes že poročali, je v nedeljo zelo odmevala objava izidov ankete glavnega časopisa v zvezni državi Iowi Des Moines Register, ki je na veliko presenečenje pokazala, da tam vodi Harrisova s 47 odstotki proti 44. Kandidata letos pretežno republikanske Iowe nista obiskala, ker so ankete napovedovale zanesljivo zmago Trumpa. Zadnji demokrat, ki je tam zmagal, je bil Barack Obama leta 2012.

Pred dnevi smo vprašali tudi vedeževalca Blaža, kakšen bo rezultat volitev. Kaj nam je zaupal, si lahko preberete v drugem članku.