Harrisova »izkoristila« vojno v Gazi, Trump razburil z izjavo o streljanju na novinarje

Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris in njen republikanski tekmec Donald Trump sta v nedeljo prepričevala še zadnje neodločene volivce. Harris je snubila volivce, ki jih jezi vojna v Gazi. Trump pa se je na enem od zadnjih nastopov pred volitvami spravil na novinarje, češ da ga ne bi motilo, če bi jih ustrelili.

Trump je na svojem nastopu napovedal konkretno zmago, Harris pa je na burnem zborovanju v Michiganu zagotovila, da so demokrati dobili zagon.

Predčasno glasovalo že več kot 77 milijonov ljudi

Tekma med kandidatoma za predsednika ZDA se bo odvijala do zadnjega, saj je v tem trenutku več ključnih držav še vedno neodločenih. Predčasno je že glasovalo več kot 77,6 milijona ljudi, kar predstavlja skoraj polovico vseh oddanih glasovnic leta 2020.

60-letna Harris je nedeljo preživela v Michiganu, kjer sicer tvega, da bo izgubila ključno podporo okoli 200.000 pripadnikov arabsko-ameriške skupnosti, ki je obsodila ravnanje ZDA v vojni med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Kot predsednica bom storila vse, kar je v moji moči, da se vojna v Gazi konča,« je na začetku svojega govora dejala Harris.

Ponovno je pozivala k enotnosti in obljubljala, da bo delala tako za demokrate kot republikance. Trumpa ni niti omenjala, poroča televizija ABC.

Trumpa ne bi motilo, če bi streljali na novinarje

Trump pa je v Pensilvaniji napadal vse po vrsti - od volilnih zakonov v ZDA do lastnega osebja. Ponovno se je pritožil, da so mu leta 2020 ukradli zmago s prevarami in dejal, da takrat Bele hiše sploh ne bi smel zapustiti. Vlado predsednika Joeja Bidna je označil za povsem nesposobno, Ameriko pa za pokvarjeno državo, ki jo bo spravil na pravo pot.

Najbolj pa je odmevala njegova izjava glede novinarjev. Ob kazanju na neprebojno steklo okoli sebe je dejal, da ga ne bi motilo, če bi morebitni atentator najprej streljal na novinarje, in njegovi privrženci so mu navdušeno ploskali, poročajo ameriški mediji.

»Vse kar imamo, so lažne novice. Če bi me skušal zadeti, bi moral nekdo najprej streljati skozi lažne novice. To me ne bi motilo,« je izjavil Trump.

Tiskovni predstavnik njegove kampanje Steven Cheung je kasneje pojasnil, da je kandidat le »genialno« izrazil skrb za varnost novinarjev, ki ga spremljajo, poroča televizija NBC.

Borba glasove v ključnih državah

V nedeljo je zelo odmevala objava izidov ankete glavnega časopisa v zvezni državi Iowi Des Moines Register, ki je presenetljivo pokazala, da tam vodi Harris s 47 odstotki proti 44. Kandidata letos pretežno republikanske Iowe nista obiskala, ker so ankete napovedovale zanesljivo zmago Trumpa, zadnji demokrat, ki je tam zmagal, pa je bil Barack Obama leta 2012.

Izvajalka ankete J. Ann Selzer je za Des Moines Register izrazila popolno presenečenje nad izidi in ob tem menila, da bo Trump v Iowi vseeno zmagal, ker bo anketa spodbudila njegove podpornike k volilni udeležbi.

Trump in Harris pred torkovimi volitvami vodita intenzivno kampanjo po ključnih državah, ki bodo odločale o zmagovalcu. Nadaljevala bosta še danes, v torek pa bosta vsak v svojem taboru. Trump doma na Floridi, kjer bo tudi volil, Harris pa v Washingtonu na univerzi Howard, kjer je diplomirala. Demokratka je v nedeljo volila po pošti.