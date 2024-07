Kaviar v sladici in koktajl z okusom pice

KAJ PRAVITE na sladico s kaviarjem in kokosom? Ali pa na koktajl, ki poleg tekile med drugim vsebuje parmezan, zažgan toast in jajčni beljak? Restavracije v New Yorku se na vse kriplje trudijo za čim bolj izvirno ponudbo jedi in pijač. V mestu, ki nikoli ne spi, konkurence ne manjka, da bi pritegnil pozornost, pa moraš zares izstopati. Tako se na krožnikih in v kozarcih znajdejo tudi jedi in pijače, ki se povprečnemu jedcu zdijo precej eksotične, če ne že kar bizarne. Poleg omenjenih kaviarja v sladici v restavraciji Number One Caviar in koktajla z okusom pice, ki ga strežejo v enem od 50 najboljših barov na svetu z imenom Double Chicken Please, lahko v metropoli okušate tudi sladkorno peno z okusom tunine ali sladoledni sendvič s tartufi.

Praktično in zanimivo: maslo à la Jordan Andino FOTO: Carriage House

Nekdanji kuhar pri Kardashianovih Jordan Andino v restavraciji Carriage House ponuja masleno svečko – v kocko masla zatakne stenj in prižge. Tako gostje nimajo težav z za mazanje pretrdim maslom.

Razkošja ni nikoli preveč, menijo v restavraciji Trust Bae, kjer vam mehiško specialiteto posujejo z zlatim prahom. Nekaj podobnega bi lahko rekli o Le Coucouju, kjer so tatarski biftek premazali še s plastjo kaviarja. Z bohotno predjedjo se lahko posladkate za dobrih 80 evrov. V baru 9 Jones pivcem s koktajlom Side Piece pričarajo pravo doživetje. Mešanico, ki med drugim vsebuje absint, dopolnjuje oblačku podoben kos sladkorne pene, ki se, ko je kozarec na mizi, počasi topi.

Pivci, ki pogrešajo otroštvo, pridejo na svoj račun v baru Bad Roman v bližini Centralnega parka. Tam vam koktajl Italian Carpool Shots servirajo na otroškem avtomobilčku.