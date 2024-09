Katastrofalne poplave tudi pri sosedih. »Posledice bodo grde ...« (VIDEO)

Obilno deževje je v soboto povzročilo velike poplave na ulicah Meke Drage pri Obrovcu na Hrvaškem, sama plaža Meka Draga pa je popolnoma pod vodo.

Samostojni svetnik Ivan Matić je za hrvaške medije potrdil, da je stanje slabo:

»Nenehno je padalo toliko dežja, da se je zelo hitro začela nabirati velika količina vode. Najhuje je tukaj v Meki Draži, kamor je šla vsa voda iz vsega Kruševa zaradi geografske lege. Uničene so številne zasebne nepremičnine in velik del javne infrastrukture. Poškodovane so tudi ceste, trenutno stojim na uničeni. Ne obstaja več. Trpel je celo vodovod,« je dejal in dodal, da bodo hude posledice.

Poplavljene so bile tudi ceste pri Turnju, poroča zadarski.slobodnadalmacija.hr.