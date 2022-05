Katastrofalna napoved: grozi nam globalna lakota

Vojna v Ukrajini bo na svetu pustila globoke in dolgotrajne posledice, ne le na geopolitičnem in gospodarskem področju, svetovnemu prebivalstvu po podatkih Združenih narodov že v kratkem namreč grozi tudi hudo pomanjkanje osnovnih živil in zato množična lakota.

Če ne bomo ukrepali hitro, bo lahko trajala leta, so opozorili, svetovna banka pa je že obljubila dodatnih 11 milijard evrov pomoči za blažitev posledic.

Kot je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, je vojna v Ukrajini pripeljala do pomanjkanja žit, kot sta pšenica in koruza, pa tudi gnojil, vse to, ko se svet spopada z globalnim segrevanjem ter težavami z dobavami, ki jih je povzročila pandemija covida-19. Guterres je ob tem Rusijo pozval, naj sprosti ukrajinski izvoz žit, v nasprotnem primeru bo na desetine milijonov ljudi pahnjenih v veliko pomanjkanje in lakoto, ki bo trajala leta.

Pogovori med Združenimi narodi, Rusijo, Ukrajino, Turčijo, Evropsko unijo in ZDA menda že potekajo in Guterres upa, da jim bo uspelo najti rešitev. »Na svetu je dovolj hrane, a delovati moramo skupaj. Če težave ne rešimo danes, bomo v prihodnjih mesecih priča globalnemu pomanjkanju hrane,« je dejal Guterres.

Pred rusko invazijo na Ukrajino je bila slednja eden glavnih izvoznikov pšenice, koruze in sončničnega olja, na mesec so izvozili 4,5 milijona ton omenjenih živil, odkar pa so ruske vojaške ladje blokirale pristanišča v Odesi, Čornomorsku in drugod, lahko izvoz poteka le po kopnem, kar gre izjemno počasi, tudi količine, ki jih na tak način izvozijo, so manjše.

Zato so cene hrane poletele v nebo, še posebno žitaric in mesa, trenutno so 30 odstotkov višje, kot so bile še pred enim letom.