Katastrofalni požari: mrtvih vsaj 67 ljudi, sirene se sploh niso oglasile (FOTO in VIDEO)

Na Havajih se še naprej spopadajo s posledicami požarov, ki so od torka terjali najmanj 67 življenj. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je neuradno pogrešanih še okoli 1000 ljudi. Pravosodni organi so v luči kritik na račun domnevno neustreznega ukrepanja oblasti sprožili preiskavo najhujše naravne nesreče v zgodovini tega ameriškega otočja.

Sirene niso opozorile na nevarnost

Havajska generalna tožilka Anne Lopez je v petek napovedala, da bo njen urad preiskoval ravnanja odgovornih v času pred, med in po uničujočih požarih. Požar je mnoge domačine in turiste presenetil, tako da so se pred plameni številni zatekli kar v morje. Kljub izrednemu dogodku odgovorni s sirenami prebivalce namreč niso opozorili na prihajajočo nevarnost.

Na otočju se medtem nadaljujejo iskalne akcije pogrešanih. Prebivalci zgodovinskega mesta Lahaina so se lahko v petek vrnili, da si ogledajo katastrofo, ki je prizadela njihovo mesto.

Pogrešanih še 1000 ljudi

V kraju, ki je v veliki meri pogorel do tal, v veljavi ostaja policijska ura. Guverner te tihomorske zvezne države Josh Green je prebivalce pred vrnitvijo opozoril, da se bodo soočili z uničenjem, kot ga še niso videli.

S potrjenimi 67 smrtnimi žrtvami gre uradno za najsmrtonosnejšo naravno nesrečo v zgodovini Havajev. Po neuradnih informacijah je pogrešanih še okoli 1000 ljudi.

Požar, ki je uničil mesto Lahaina je v veliki meri pod nadzorom, gasilci pa so se v petek spopadali s plameni tudi drugod na otoku Maui.