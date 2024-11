Kaos v Veliki Britaniji, odrejena nujna evakuacija (VIDEO in FOTO)

Neurje Bert je ponoči divjalo po Združenem kraljestvu, ko so zaradi »večkratne nevarnosti« snega, dežja in močnega vetra umrli trije moški, mesta so potopljena v vodo, več kot 20.000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike.

Vremenoslovci so zdaj opozorili na močne nalive in taljenje snega, ki bosta na pokrita območja s snegom na severu povzročila obsežne poplave, medtem ko neurje še danes pesti državo. V Angliji, Walesu in na Škotskem je bilo ponoči izdanih več kot 200 opozoril o poplavah, medtem ko rumena opozorila meteorološkega urada za dež in veter, predvsem na jugu, severovzhodu Škotske in severni Irski, še vedno veljajo.

Več nesreč

Začelo se je nujno iskanje sprehajalca psov, za katerega se bojijo, da ga je v Walesu odneslo neurje Bert. Domneva se, da se je moški sprehajal s psom v Trefriwu, ko je v soboto nenadoma izginil. Poročali so o zemeljskem plazu na območju, vendar je znano, da ni bil nihče prizadet. V soboto so trije moški tragično umrli na cestah v treh ločenih incidentih. 34-letni moški je umrl, potem ko je njegov avto v ledenih razmerah »zapeljal s ceste« in se zaletel v zid v Zahodnem Yorkshiru malo pred 1. uro zjutraj.

Ceste so zdaj zaprte. FOTO: Lesley Martin Reuters

Nekaj ​​ur pozneje je v ločenem incidentu umrl še en moški, star okoli 60 let, ko je drevo padlo na njegovo vozilo v Hampshiru malo po 7.45. V prometni nesreči je kasneje avtobus zdrsnil s ceste na A70 blizu mesta Lugar v vzhodnem Ayrshiru, v Londonu p je ogromno drevo padlo na Wimbledon Common, le nekaj centimetrov stran od vrste premikajočih se avtomobilov.

Vplivi nevihte Bert

Na tisoče domov je istočasno ostalo brez elektrike, pri čemer je bilo prizadetih 4000 domov v Midlandsu, jugozahodni Angliji in Južnem Walesu, 27.000 odjemalcev pa je bilo prizadetih v severovzhodu, Yorkshiru in severnem Lincolnshiru.

Na Irskem je najmanj 60.000 domov, kmetij in podjetij ostalo brez elektrike. Podjetje Electricity North West je kasneje sporočilo, da je obnovilo oskrbo z električno energijo za 11.000 posesti, medtem ko je Northern Powergrid obnovil oskrbo z električno energijo za 25.600 odjemalcev, ki jih je prizadela nevihta, poroča mirror.co.uk.