Kaos v Srbiji! Specialci brutalno nad študente: »Vučić, to boš drago plačal« (VIDEO)

Policijski specialci so v sredo zvečer posredovali pred predsedstvom Srbije na protestnem shodu, ki so ga organizirali študenti. Študentje so med nagovorom predsednika Aleksandra Vučića mirno izrazili svoje nezadovoljstvo in pozvali k izpolnitvi njihovih zahtev.

Val študentskih protestov v Srbiji so sprožili študenti Fakultete dramskih umetnosti, potem ko jih je, kot so navedli, organizirana skupina napadla na shodu Stop Srbiji, ko so se poklonili žrtvam tragedije v Novem Sadu.

Študentje so oblikovali krog okoli predsedstva, da bi uradnikom preprečili, da bi zapustili stavbo. Policisti so s ščiti oblikovali prehod, da je predsednik Aleksandar Vučić sploh lahko zapustil stavbo.

Ob tem je policija nenadoma napadla množico. Študente so pretepli s palicami in pestmi, da bi jih razgnali, čeprav je policijski poveljnik naročil, da morajo posredovati brez uporabe prisilnih sredstev, navaja Nova.rs.