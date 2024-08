Kako je z električarji po Evropi

Če pogledamo stanje voznega parka avtomobilov v državah Evropske unije – skupaj jih je 252 milijonov –, je bilo ob koncu lanskega leta po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat povsem električnih 1,7 odstotka avtomobilov, znotraj tega skupnega povprečja pa so velike razlike.

Po letih rasti zdaj tudi v marsikateri zahodnoevropski državi prodaja električnih avtomobilov upada, zato je težko verjeti, da se bo njihov delež v voznem parku (bistveno) izboljšal.

Največji delež na Norveškem

V Evropski uniji je bil lani največji delež električnih na Danskem, tam so predstavljali sedem odstotkov parka; podobno visoki so bili deleži še na Švedskem, v Luksemburgu in na Nizozemskem (od pet do šest odstotkov). Eurostat v svojih podatkih seveda nima Norveške, a lahko upoštevamo tudi njene podatke, saj že dolgo velja za državo z največjim deležem električnih avtomobilov. Teh je bilo po njihovih analizi v voznem parku lani nekoliko manj kot 700.000 in so predstavljali 24 odstotkov vseh. Tam je tudi delež električnih v prodaji vseh približno 90-odstoten. Napovedujejo, da kmalu ne bodo več prodajali avtomobilov na termični pogon.

Nasprotno je imelo 14 držav deleže pod enim odstotkom, najmanjši so bili zaznani na Cipru, v Grčiji in na Poljskem, in sicer po komaj 0,2 odstotka. Slovenija je le nekoliko boljša, a prav visoko ni, naš delež povsem električnih avtomobilov je znašal odstotek. To je pomenilo približno 12.000 električnih avtomobilov voznem parku, ki ima 1,2 milijona avtomobilov.

Delež električnih avtomobilov na Norveškem je kar 24-odstoten, a to je redka izjema. FOTO: Blaž Samec

Delež električnih avtomobilov se je v bogatejših državah EU v zadnjih letih povečeval, saj se je v nekaj zaporednih letih njihova prodaja močno povečala. Leta 2023 je bilo po podatkih Eurostata registriranih 1,5 milijona novih baterijskih električnih osebnih avtomobilov, s čimer se je skupno število povečalo na 4,5 milijona. To je pomenilo 48,5-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022, ko je skupno število znašalo tri milijone. Delež električnih avtomobilov ob novih registracijah je leta 2023 dosegel 14,6 odstotka. Ta delež je bil še do leta 2018 pod enim odstotkom, potem se je s še zelo nizke osnove močno dvigal, leta 2020 je dosegel 5,3 odstotka, leta 2021 devet in leta 2022 12 odstotkov.

Julijski električni mrk

Lani je delež električnih avtomobilov znašal že več kot 14 odstotkov, a zdaj električnim razen v nekaterih državah ne kaže več tako dobro. Po podatkih evropskega avtomobilskega panožnega združenja Acea je bil v prvi polovici letošnjega leta njihov delež v prodaji 12,5 odstotka. Skupno jih je bilo prodanih nekoliko več kot 700.000, le malo več kot v prvi polovici lanskega leta. Nazadovanje je bilo prisotno v Sloveniji, kjer se je v prodaji novih avtomobilov njihov delež z lanskih devetih znižal na pet odstotkov.

Vir: Eurostat

Še precej bolj skrb vzbujajoči pa so (za proizvajalce električnih vozil) nekateri podatki z začetka poletja. Predvsem iz Nemčije, ki je daleč največji trg, njeni podatki pa močno vplivajo na skupni evropski rezultat. Po podatkih tamkajšnjega zveznega prometnega urada KBA se je prodaja električnih avtomobilov julija močno zmanjšala, in to ob dejstvu, da je bil celotni trg le rahlo v minusu. Prodaja vseh avtomobilov je bila z 283.000 primerki julija za dva odstotka nižja kot julija lani, prodaja električnih avtomobilov pa je bila z 31.000 primerki za kar 37 odstotkov nižja kot v lanskem sedmem mesecu.

To je bil največji padec po decembrskem nenadnem koncu subvencij za ta pogon. Medtem ko so imeli električni avtomobili lani v tem času v celotni prodaji petinski delež, je bil zdaj le 13-odstoten. Če ne bi šteli električnih, bi bil nemški trg rahlo v plusu. Podobno se je po podatkih Bloomberga prejšnji mesec opazno zmanjšala prodaja električnih avtomobilov tudi na sicer močnem tovrstnem trgu na Švedskem (–15 odstotkov) in v Švici (–19 odstotkov).

Pri nas so številke in deleži še precej nižji, a vseeno povejmo, da je bila julija tudi pri nas z električnimi avtomobili prodajna zgodba precej šibka. Subvencije so dosegljive le za fizične osebe, za pravne naj bi bile obnovljene jeseni. Julija je bilo tako po začasnih podatkih analitične družbe Ardi Int. na novo registriranih le 145 električnih avtomobilov, sto manj kot junija. Delež na celotnem trgu je znašal le tri odstotke.