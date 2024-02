Kaj zdaj pripravlja Putin? Rusi zgradili tako dolg vlak

Dogajanje v vojni v Ukrajini očitno dobiva nove razsežnosti. Tako je Inštitut za preučevanje vojne (ISW) objavil, da je ruska vojska v regiji Doneck postavila 30 kilometrov dolgo oviro iz vagonov tovornega vlaka.

Poročilo so zasnovali na satelitskih posnetkih

Predvidevajo, da naj bi vlak služil kot obrambna linija pred napadi ukrajinske vojske. Satelitski posnetki tako prikazujejo kolono tovornih vagonov, ki se razteza od Olenivke, južno od Donecka, do Volnovahe, severno od Mariupola. Sestavljalo naj bi ga več kot dva tisoč vagonov.

Ruski predsednik Vladimir Putin pa zdaj v vojno v Ukrajino pošilja celo državljane Nepala. CNN je tako poročal, da je Rusija rekrutirala kar 15.000 Nepalcev, od katerih so se mnogi pritoževali nad slabimi pogoji in pomanjkanjem ustreznega usposabljanja, preden so jih napotili na najbolj vroče bojne črte v Ukrajini.

Medtem pa je bila Ukrajina ponoči znova tarča ruskega napada z brezpilotnimi letali. V napadu je bila poškodovana energetska infrastruktura, zaradi katere je v mestu Pavlohrad na jugu države in njegovi okolici brez elektrike ostalo skoraj 29.000 gospodinjstev, je opozoril guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak. Napadi sicer niso terjali žrtev.