Lipušček na evropske volitve, oglasil se je Janša: Očitno bo nastopila tudi Putinova lista

Nekdanji dolgoletni dopisnik Radiotelevizije Slovenija in publicist Uroš Lipušček je napovedal kandidaturo na volitvah v Evropski parlament, ki bodo junija . Kot je v soboto zapisal na družbenem omrežju Facebook, se je za to odločil, ker ni zadovoljen s pasivno vlogo slovenskih evroposlancev in ker so na obzorju temeljite reforme EU. V zapisu ni razkril, na kateri listi bo kandidiral.

Kaj pravijo komentatorji?

Odzivi so seveda deljeni. »Bravo, končno nekdo, ki ima razčiščene pojme glede vseh pomembnih tem. Nekdo, ki ga je vredno podpreti in nekdo, ki je od blizu spremljal zadeve o katerih bi nam danes določeni radi razlagali svoje verzije ...«; »Če bo dr. Lipušček voljen v Ljubljani, bom pretrgala svojo obljubo, ko sem rekla, da ne bom šla na nobene volitve več«; »Podpiram gospoda Lipuščka. Letos grem zagotovo na volitve. Nekdo, ki mu ni vseeno za Slovenijo in tudi za demokratično Evropo.«

»Upokojeni novinar je rojen leta 1947. Letos bo dopolnil 77 let in bo kandidiral za poslanca na Evropskih volitvah na eni od levičarskih list. 77 let, halo! Levičarji pa o tem, da naj se #JanezJanša, ki je 13 let mlajši, upokoji.«

Ob vsem skupaj pa se je oglasil tudi prvak SDS, Janez Janša: »Poslušajte vprašanja #UrošLipušček in vam bo jasno, da bo očitno na prihodnjih volitvah za EP v Sloveniji nastopila tudi Putinova lista.«