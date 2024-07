Kaj po hudem porazu čaka britanske konservativce? Tega niso doživeli že več kot sto let

Britanski konservativci, ki so bili na parlamentarnih volitvah po 14 letih na oblasti primorani priznati veliko premoč laburistom, začenjajo iskanje novega voditelja. Izbira, ki je sicer še ni pričakovati v kratkem, naj bi nakazala tudi nadaljnjo usmeritev oslabljene stranke, ki ji je določen delež glasov odnesla desna populistična stranka Reform UK.

Torjici poraza, kakršnega so doživeli na četrtkovih volitvah, niso izkusili že več kot stoletje. V primerjavi z letom 2019 so izgubili dve tretjini poslancev in padli s 365 na 121 sedežev. V parlamentu se ni uspelo obdržati tudi številnim nekdanjim ministrom in drugim vidnim članom stranke, med njimi bivši premierki Liz Truss.

Volivci so jim po mnenju opazovalcev med drugim odrekli podporo zaradi številnih neizpolnjenih obljub, gospodarskih težav, slabo delujočega zdravstvenega sistema in politične nestabilnosti, potem ko so se v zadnjih dveh letih izmenjali kar trije premierji.

Razdrobljena desnica

Svoje pa je k njihovemu slabemu rezultatu dodal tudi vzpon desne populistične stranke Reform UK pod vodstvom vodilnega obraza evroskepticizma na Otoku Nigela Faragea. Marsikje je stranka poskrbela za razdrobitev glasov na desnem polu in v več ključnih okrožjih prevzela volivce konservativcev. Na koncu jim je ob 14 odstotkih glasov uspelo zasesti pet sedežev.

Bivša notranja ministrica iz vrst konservativcev Suella Braverman je že pred volitvami napovedovala, da bodo na njihov račun izgubili glasove, ker da jim med drugim ni uspelo omejiti priseljevanja in znižati davkov. Po porazu je pozvala k temeljiti analizi, ki bo po njenih besedah odločila o tem, ali bo stranka sploh še obstajala.

Ob razpravi, ali bi se morala stranka pomakniti bolj v desno, da bi pritegnila nazaj nekaj več kot štiri milijone volivcev, ki so izbrali Reform UK, se zdaj začenja iskanje novega vodje stranke. Dosedanji predsednik in premier Rishi Sunak je v skladu s pričakovanji napovedal odhod, ko bo urejeno vse za izbiro njegovega naslednika.

Sestali se bodo naslednji teden

Časovnica sicer zaenkrat še ni znana, naslednji teden pa se bo sestal vrh stranke in dorekel postopek izbire, poroča britanski BBC. Zaenkrat ni še nihče uradno naznanil kandidature, se pa omenja več imen možnih kandidatov. Med njimi naj ne bi bilo bivšega finančnega ministra Jeremyja Hunta, ki je že zavrnil to možnost.

V zadnjih dveh letih so se izmenjali kar trije premierji. FOTO: Henry Nicholls Afp

V tekmo bi lahko vstopila prav Braverman, ki se je volivcem že opravičila, ker da jih je stranka razočarala. »Storila bom vse, kar je v moji moči, da obnovim zaupanje,« je napovedala. Danes je sicer novinarjem dejala, da si morajo za izbiro novega vodje vzeti čas.

Med možnimi kandidati se omenjajo še nekdanji ministri Kemi Badenoch, James Cleverly in Tom Tugendhat. Strankarski veteran Edward Leigh je medtem po poročanju BBC menil celo, da bi morala stranka v svoje vrste povabiti kar Faragea. Spet drugi opozarjajo, da bi v tem primeru izgubili milijone glasov.